Дроны долетели до Дании и Норвегии: в Копенгагене закрыли аэропорт, в Осло задержали двух человек

Неизвестные дроны вечером 22 сентября долетели до двух скандинавских государств-членов НАТО: Дании и Норвегии.

Из-за нарушения беспилотниками воздушного пространства в крупнейшем аэропорту Копенгагена были отменены все рейсы, сообщило Reuters со ссылкой на местную полицию.

"Трудно сказать, но, вероятно, это были довольно большие дроны", — сказал представитель полиции Генрик Стормер.

Уточняется, что было от двух до четырех БПЛА.

Согласно сообщению FlightRadar, все взлеты и посадки в аэропорту Копенгагена были приостановлены в 20:26 по местному времени (18:26 по Гринвичу) из-за сообщения о дронах. По меньшей мере 15 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.

Инфографика FlightRadar

Представитель аэропорта Копенгагена подтвердил, что все движение было остановлено, но отказался от дальнейших комментариев.

В то же время, как пишет AftonBladet, в Осло задержали двух человек из-за тревоги по поводу дронов в воздушном пространстве Норвегии.

Отмечается, что после 21:00 поступило сообщение о беспилотниках над военной зоной крепости Акерсхус в Осло. Дроны обнаружили военные.

Двух граждан Сингапура задержали. Детали инцидента пока неизвестны.

