Дроны ВС РФ залетели в Литву и хотели поразить центр НАТО в Польше: появились детали атаки

Как минимум два российских беспилотника 10 сентября залетели в Литву. Главной целью был логистический центр в Жешуве, важнейший пункт поставок вооружений в Украину.

Кроме Польши, российские беспилотники залетели в Литву в 10:00 утра 10 сентября, о чем ранее не сообщалось. Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

Суммарно с полуночи до 6:30 утра в воздушном пространстве НАТО было от 22 до 25 беспилотников, которые летели с польской стороны, рассказали источники.

Журнал Spiegel уточняет, что беспилотники, предположительно запущенные из Беларуси, представляют собой "Шахеды" и меньшие по размеру "Герберы". Офицеры НАТО предполагают, что по крайней мере пять беспилотников хотели поразить логистический центр в Жешуве.

Голландские истребители F-35 сбивали именно эти беспилотники. Аэропорт Жешува — один из важнейших транзитных пунктов для поставок оружия и военной техники Украине.

Die Welt сообщает о трех сбитых БПЛА, два других потерпели крушение, точные обстоятельства которых до сих пор неясны.

НАТО укрепляет ПВО Польши

Партнеры по НАТО рассматривают возможность укрепления противовоздушной обороны Польши. Для этой цели 21-я зенитно-ракетная группа из Заница передислоцирована с двумя системами "Патриот".

По данным источников в Бундесвере, два немецких зенитно-ракетных комплекса "Патриот" приведены в состояние боевой готовности. Они отслеживали беспилотники с помощью своих радиолокационных систем, но не запускали оборонительные ракеты.

Планируется выделить 6 млрд евро на сотрудничество с Украиной по производству беспилотников. Деньги поступят из кредита, который погасят за счет замороженных российских активов, рассказали собеседники издания.

Президент Украины Владимир Зеленский также говорил, что дорогие комплексы Patriot не помогут в борьбе с "Шахедами". Одна ракета-перехватчик стоит до 3 млн долларов, а дрон — максимум 100 тыс. долларов.

Напомним, ранее Зеленский утверждал, что оккупанты специально ударили дронами по Польше для срыва поставок систем ПВО Украине.

Германия после атаки дронов на Польшу проверяет системы воздушных тревог. Жителям Германии приходили громкие оповещения на телефоны.