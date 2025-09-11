После "Шахедов" в Польше: Германия тестирует сирены на случай бедствия и боевых действий (фото, видео)

11 сентября в Германии проводится день национального оповещения гражданской защиты, во время которого проверяется работа сирен и мобильных приложений в случае стихийного бедствия, чрезвычайного положения или военных угроз. Фокус пообщался с украинкой Анной Минчевой, которая проживает в ФРГ с начала полномасштабного вторжения РФ. Женщина рассказала об особенностях работы оповещений и сирен в Германии.

Соответствующее тестирование сейчас происходит по всей территории страны, говорится в сообщении правительства Германии.

"Около 11 часов утра Федеральное ведомство гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях запускает предупреждение о тестировании. Это делается с помощью модульной системы оповещения федерального правительства", — сообщают чиновники.

В пресс-релизе немецких властей говорится, что проверка системы будет происходить с помощью радио- и телевизионных станций, цифровых табло, программы предупреждения и с помощью мобильной связи.

Сирена звучит в Берлине, 11 сентября 2025 года

"Правительство также привлекает многие муниципалитеты, которые тестируют собственные устройства оповещения через сирены или автомобили с громкоговорителями. Около 11:45 состоится общенациональный отбой тревоги", — указано в заявлении правительства ФРГ.

Украинка рассказывает о работе систем оповещения в ФРГ

В эксклюзивном комментарии для Фокуса украинка Анна Минчева, которая живет в ФРГ с начала полномасштабного вторжения РФ, рассказала о своей реакции и поведении немцев во время тестирования систем. По ее словам, за месяц до этого сообщалось, что именно 11 сентября будут проводить тестирование, а уже сегодня все абоненты мобильной связи — немецкие и украинские в ФРГ — получили оповещения на свои гаджеты.

"Пришло очень громкое оповещение на телефон, которое слышно и работает, пока не выключишь. Потом через 10 минут включилась городская сирена", — рассказала Фокусу женщина.

Оповещение пришло на телефон Анны Фото: Фокус

Жительница города Вольфгаген указывает, что ранее тестирование сирены происходило с периодичностью раз в год, а в течение текущего года это уже как минимум вторая или третья проверка работы оповещения для гражданского населения.

Анна добавляет, что время от времени в такие дни, когда объявляют проверку работ систем оповещения, происходят также тренировки служб спасателей и пожарных. По словам украинки, сами немцы "особо не обращают внимания" на это, но сама вспомнила одну историю, когда впервые услышала сирену в Германии.

"Однажды пару лет назад я выходила из дома с ребенком, когда прозвучала сирена. Рядом стоял один из наших соседей, который курил и увидел мой испуганный взгляд. Он успокоил меня и сказал, что в ФРГ — это традиционная история с тестированием оповещения. Мы дальше спокойно пошли гулять, но тогда оповещение о проверке работы сирены на телефон не приходило", — рассказала украинка.

