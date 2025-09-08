Радиационная угроза была объявлена в Кропивницком на фоне российской атаки: что известно

Поздно вечером 7 сентября, на фоне российской атаки беспилотников в Кропивницком и районе объявили радиационную опасность.

Местные власти отреагировали на такое оповещение и объяснили его сбоем в применении воздушных тревог. Об этом сообщил председатель Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович в своем Telegram-канале.

Радиационная угроза в Кропивницком районе (Кропивницком и Кропивницкой территориальной общине в частности) была объявлена в 22:49 часов. Уже через минуту, в 22:50 часов, прозвучало извещение об отбое радиационной опасности в районе.

Стоит отметить, что в это время в регионе и ряде других областей продолжалась воздушная тревога из-за угрозы применения российских ударных беспилотников.

Через несколько минут после объявления радиационной опасности глава ОВА сообщил, что в приложении воздушных тревог случился сбой. По его словам, именно это привело к ошибочному объявлению.

"Друзья! В приложении "Воздушная тревога" произошел технический сбой. Угрозы радиационной опасности нет!", — подчеркнул Андрей Райкович.

Добавим, что ложное объявление радиационной опасности происходит не впервые. Так, 20 августа о радиационной опасности объявили в Миргородском районе Полтавской области. Тогда местные власти также объясняли такое оповещение "сбоем".

В мае текущего года похожий инцидент произошел в Днепропетровской области. Жители города Никополь и прилегающей территориальной общины получили сигнал о радиационной опасности. Власти объяснили это техническим сбоем.