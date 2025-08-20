Радиационная угроза была объявлена в Полтавской области: глава ОГА объяснил причину

В Миргородском районе Полтавской области под утро 20 августа была объявлена радиационная тревога, которая длилась чуть больше минуты. Местные власти объяснили, что сообщение было ошибочным.

Related video

На момент публикации новости сообщений с объявлением радиационной угрозы в Telegram-каналах Полтавской областной военной администрации и ее главы Владимира Когута уже не было. Председатель Полтавской ОВА объяснил, что радиационная угроза была ошибочно объявлена из-за сбоя в системе.

Радиационная угроза для Миргородского района была объявлена в 4:32 утра, а в 4:33 уже было сообщено о ее отбое. Однако продолжалась угроза атаки российских беспилотников на Лубенский и Миргородский районы.

"Сегодня во время воздушной тревоги из-за очередных атак вражеских БпЛА в системе оповещения произошел сбой и вместо воздушной тревоги ошибочно была объявлена радиационная угроза", — прокомментировал ситуацию глава ОВА.

Глава ОГА объяснил, что радиационную опасность в Миргородском районе объявили по ошибке Фото: скриншот

Об ошибочном объявлении радиационной тревоги в Миргородском районе Полтавской области также писал Telegram-канал "ПОЛТАВА НОВОСТИ | СИРЕНА".

О ложной радиационной тревоге на Полтавщине писали местные паблики Фото: скриншот

Отметим, Воздушные силы Вооруженных сил Украины не сообщали о радиационной опасности на территории Полтавской области, зато в 5:04 было опубликовано предупреждение о движении вражеского беспилотного летательного аппарата в сторону Миргорода.

Радиационную опасность ошибочно объявляли в Никополе

4 мая ошибочно объявляли радиационную опасность в Никополе и Никопольской громаде Днепропетровской области. Городской голова Александр Саюк объяснял, что сообщение о радиационной угрозе было опубликовано в результате технического сбоя.

Напомним, 12 августа местные Telegram-каналы публиковали кадры Запорожской АЭС в дыму и писали о возгорании вблизи водохранилища. Городской голова Никополя Александр Саюк сообщил, что уровень радиации в городе остается в пределах нормы и угрозы для жителей нет, а дым вызвало горение сухостоя и прибрежной растительности на противоположном берегу Каховского водохранилища.

Международное агентство по атомной энергии 3 августа заявляло о взрывах и задымлении возле Запорожской АЭС и предупреждало, что любые атаки вблизи станции представляют угрозу ядерной безопасности.