Радиационная угроза была объявлена в Полтавской области: глава ОГА объяснил причину
В Миргородском районе Полтавской области под утро 20 августа была объявлена радиационная тревога, которая длилась чуть больше минуты. Местные власти объяснили, что сообщение было ошибочным.
На момент публикации новости сообщений с объявлением радиационной угрозы в Telegram-каналах Полтавской областной военной администрации и ее главы Владимира Когута уже не было. Председатель Полтавской ОВА объяснил, что радиационная угроза была ошибочно объявлена из-за сбоя в системе.
Радиационная угроза для Миргородского района была объявлена в 4:32 утра, а в 4:33 уже было сообщено о ее отбое. Однако продолжалась угроза атаки российских беспилотников на Лубенский и Миргородский районы.
"Сегодня во время воздушной тревоги из-за очередных атак вражеских БпЛА в системе оповещения произошел сбой и вместо воздушной тревоги ошибочно была объявлена радиационная угроза", — прокомментировал ситуацию глава ОВА.
Об ошибочном объявлении радиационной тревоги в Миргородском районе Полтавской области также писал Telegram-канал "ПОЛТАВА НОВОСТИ | СИРЕНА".
Отметим, Воздушные силы Вооруженных сил Украины не сообщали о радиационной опасности на территории Полтавской области, зато в 5:04 было опубликовано предупреждение о движении вражеского беспилотного летательного аппарата в сторону Миргорода.
Радиационную опасность ошибочно объявляли в Никополе
4 мая ошибочно объявляли радиационную опасность в Никополе и Никопольской громаде Днепропетровской области. Городской голова Александр Саюк объяснял, что сообщение о радиационной угрозе было опубликовано в результате технического сбоя.
Напомним, 12 августа местные Telegram-каналы публиковали кадры Запорожской АЭС в дыму и писали о возгорании вблизи водохранилища. Городской голова Никополя Александр Саюк сообщил, что уровень радиации в городе остается в пределах нормы и угрозы для жителей нет, а дым вызвало горение сухостоя и прибрежной растительности на противоположном берегу Каховского водохранилища.
Международное агентство по атомной энергии 3 августа заявляло о взрывах и задымлении возле Запорожской АЭС и предупреждало, что любые атаки вблизи станции представляют угрозу ядерной безопасности.