Радіаційна загроза була оголошена в Полтавській області: голова ОВА пояснив причину
У Миргородському районі Полтавської області під ранок 20 серпня було оголошено радіаційну тривогу, яка тривала трохи більше за хвилину. Місцева влада пояснила, що повідомлення було помилковим.
На момент публікації новини дописів з оголошенням радіаційної загрози в Telegram-каналах Полтавської обласної військової адміністрації та її очільника Володимира Когута уже не було. Голова Полтавської ОВА пояснив, що радіаційна загроза була помилково оголошена через збій у системі.
Радіаційну загрозу для Миргородського району було оголошено о 4:32 ранку, а о 4:33 вже було повідомлено про її відбій. Однак тривала загроза атаки російських безпілотників на Лубенський і Миргородський райони.
"Сьогодні під час повітряної тривоги через чергові атаки ворожих БпЛА у системі оповіщення стався збій і замість повітряної тривоги помилково була оголошена радіаційна загроза", — прокоментував ситуацію голова ОВА.
Про помилкове оголошення радіаційної тривоги у Миргородському районі Полтавської області також писав Telegram-канал "ПОЛТАВА НОВИНИ | СИРЕНА".
Зазначимо, Повітряні сили Збройних сил України не повідомляли про радіаційну небезпеку на території Полтавської області, натомість о 5:04 було опубліковано попередження про рух ворожого безпілотного літального апарата в сторону Миргорода.
Радіаційну небезпеку помилково оголошували в Нікополі
4 травня помилкову оголошували радіаційну небезпеку в Нікополі та Нікопольській громаді Дніпропетровської області. Міський голова Олександр Саюк пояснював, що повідомлення про радіаційну загрозу було опубліковано внаслідок технічного збою.
Нагадаємо, 12 серпня місцеві Telegram-канали публікували кадри Запорізької АЕС у диму та писали про загоряння поблизу водосховища. Міський голова Нікополя Олександр Саюк повідомив, що рівень радіації в місті лишається в межах норми та загрози для жителів немає, а дим спричинило горіння сухостою та прибережної рослинності протилежному березі Каховського водосховища.
Міжнародне агентство з атомної енергії 3 серпня заявляло про вибухи і задимлення біля Запорізької АЕС і попереджало, що будь-які атаки поблизу станції становлять загрозу ядерній безпеці.