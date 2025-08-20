Радіаційна загроза була оголошена в Полтавській області: голова ОВА пояснив причину

У Миргородському районі Полтавської області під ранок 20 серпня було оголошено радіаційну тривогу, яка тривала трохи більше за хвилину. Місцева влада пояснила, що повідомлення було помилковим.

Related video

На момент публікації новини дописів з оголошенням радіаційної загрози в Telegram-каналах Полтавської обласної військової адміністрації та її очільника Володимира Когута уже не було. Голова Полтавської ОВА пояснив, що радіаційна загроза була помилково оголошена через збій у системі.

Радіаційну загрозу для Миргородського району було оголошено о 4:32 ранку, а о 4:33 вже було повідомлено про її відбій. Однак тривала загроза атаки російських безпілотників на Лубенський і Миргородський райони.

"Сьогодні під час повітряної тривоги через чергові атаки ворожих БпЛА у системі оповіщення стався збій і замість повітряної тривоги помилково була оголошена радіаційна загроза", — прокоментував ситуацію голова ОВА.

Голова ОВА пояснив, що радіаційну небезпеку в Миргородському районі оголосили помилково Фото: скриншот

Про помилкове оголошення радіаційної тривоги у Миргородському районі Полтавської області також писав Telegram-канал "ПОЛТАВА НОВИНИ | СИРЕНА".

Про помилкову радіаційну тривогу на Полтавщині писали місцеві пабліки Фото: скриншот

Зазначимо, Повітряні сили Збройних сил України не повідомляли про радіаційну небезпеку на території Полтавської області, натомість о 5:04 було опубліковано попередження про рух ворожого безпілотного літального апарата в сторону Миргорода.

Радіаційну небезпеку помилково оголошували в Нікополі

4 травня помилкову оголошували радіаційну небезпеку в Нікополі та Нікопольській громаді Дніпропетровської області. Міський голова Олександр Саюк пояснював, що повідомлення про радіаційну загрозу було опубліковано внаслідок технічного збою.

Нагадаємо, 12 серпня місцеві Telegram-канали публікували кадри Запорізької АЕС у диму та писали про загоряння поблизу водосховища. Міський голова Нікополя Олександр Саюк повідомив, що рівень радіації в місті лишається в межах норми та загрози для жителів немає, а дим спричинило горіння сухостою та прибережної рослинності протилежному березі Каховського водосховища.

Міжнародне агентство з атомної енергії 3 серпня заявляло про вибухи і задимлення біля Запорізької АЕС і попереджало, що будь-які атаки поблизу станції становлять загрозу ядерній безпеці.