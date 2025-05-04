У Нікополі та громаді оголосили радіаційну небезпеку: мер назвав її "хибною"
У неділю, 4 травня, жителів Нікополя та Нікопольської територіальної громади попередили про ядерну небезпеку. Скасували її за хвилину, а мер міста Олександр Саюк назвав інцидент помилкою.
Таке повідомлення можна знайти в його Telegram-каналі.
"У результаті технічного збою було опубліковано повідомлення про радіаційну небезпеку. Це повідомлення є помилковим", — написав він.
Однак повідомлення про радіаційну небезпеку в місті та територіальній громаді відсутнє в соцмережах Олександра Саюка. Немає подібного повідомлення і в соцмережах Нікопольської міської ради.
Повідомлення про оголошення радіаційної тривоги можна знайти в місцевому Telegram-каналі.
"Нікопль і Нікопольська територіальна громада — радіаційна загроза", — йдеться там.
Також подібне повідомлення є в моніторингових пабліках. Там же є повідомлення і про відбій радіаційної тривоги.
Варто також додати, що ні Повітряні сили України, ні голова Дніпропетровської ОДА не повідомляли про радіаційну небезпеку в області.
Нагадаємо, 1 березня Міністерство оборони РФ заявило про проведення навчально-бойового запуску мобільної міжконтинентальної балістичної ракети ПГРК "Ярс". Пізніше, 29 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін пригрозив НАТО ядерним ударом у відповідь на введення військ в Україну. За його словами, західні країни повинні розуміти, що у Росії теж є зброя, яка може вражати цілі на їхній території.
Експерти називають погрози РФ ядерною зброєю шантажем. За словами експерта, людство живе в подібних умовах ризику з другої половини минулого століття.