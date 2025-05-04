У Нікополі та громаді оголосили радіаційну небезпеку: мер назвав її "хибною"

У неділю, 4 травня, жителів Нікополя та Нікопольської територіальної громади попередили про ядерну небезпеку. Скасували її за хвилину, а мер міста Олександр Саюк назвав інцидент помилкою.

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Таке повідомлення можна знайти в його Telegram-каналі.

Фото: Скріншот

"У результаті технічного збою було опубліковано повідомлення про радіаційну небезпеку. Це повідомлення є помилковим", — написав він.

Однак повідомлення про радіаційну небезпеку в місті та територіальній громаді відсутнє в соцмережах Олександра Саюка. Немає подібного повідомлення і в соцмережах Нікопольської міської ради.

Повідомлення про оголошення радіаційної тривоги можна знайти в місцевому Telegram-каналі.

"Нікопль і Нікопольська територіальна громада — радіаційна загроза", — йдеться там.

Також подібне повідомлення є в моніторингових пабліках. Там же є повідомлення і про відбій радіаційної тривоги.

Фото: Скріншот

Варто також додати, що ні Повітряні сили України, ні голова Дніпропетровської ОДА не повідомляли про радіаційну небезпеку в області.

Нагадаємо, 1 березня Міністерство оборони РФ заявило про проведення навчально-бойового запуску мобільної міжконтинентальної балістичної ракети ПГРК "Ярс". Пізніше, 29 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін пригрозив НАТО ядерним ударом у відповідь на введення військ в Україну. За його словами, західні країни повинні розуміти, що у Росії теж є зброя, яка може вражати цілі на їхній території.

Експерти називають погрози РФ ядерною зброєю шантажем. За словами експерта, людство живе в подібних умовах ризику з другої половини минулого століття.