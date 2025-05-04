В Никополе и громаде объявили радиационную опасность: мэр назвал ее "ложной"

В воскресенье, 4 мая, жителей Никополя и Никопольской территориальной общины предупредили о ядерной опасности. Отменили ее спустя минуту, а мэр города Александр Саюк назвал инцидент ошибкой.

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Такое сообщение можно найти в его Telegram-канале.

Фото: Скриншот

"В результате технического сбоя было опубликовано сообщение о радиационной опасности. Это сообщение является ошибочным", — написал он.

Однако сообщение о радиационной опасности в городе и территориальной громаде отсутствует в соцсетях Александра Саюка. Нет подобного сообщения и в соцсетях Никопольского городского совета.

Сообщение об объявлении радиационной тревоги можно найти в местном Telegram-канале.

"Никопль и Никопольская территориальная громада — радиационная угроза", — говорится там.

Также подобное сообщение есть в мониторинговых пабликах. Там же есть сообщения и об отбое радиационной тревоги.

Фото: Скриншот

Стоит также добавить, что ни Воздушные силы Украины, ни глава Днепропетровской ОГА не сообщал о радиационной опасности в области.

Напомним, 1 марта Министерство обороны РФ заявило о проведении учебно-боевого запуска мобильной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс". Позже, 29 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин пригрозил НАТО ядерным ударом в ответ на ввод войск в Украину. По его словам, западные страны должны понимать, что у России тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории.

Эксперты называют угрозы РФ ядерным оружием шантажом. По словам эксперта, человечество живет в подобных условиях риска со второй половины прошлого века.