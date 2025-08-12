Запорізька АЕС у диму: біля порту станції сталась пожежа, берегова лінія замінована (фото)

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції зафіксували густий дим. Його джерелом, за попередніми даними, стала пожежа в районі порту ЗАЕС.

Як повідомляє місцевий Telegram-канали, на території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції помітили сильне задимлення. Причини та масштаби загоряння наразі невідомі, офіційних коментарів від представників окупаційної адміністрації немає.

Згідно з оприлюдненими кадрами, густий дим підіймається з району порту ЗАЕС. Місцеві джерела стверджують, що гасіння пожежі ускладнене, адже вся берегова лінія в цій частині замінована.

Повідомляється, що ймовірне місце загоряння розташоване поблизу водосховища, поряд із технічними об’єктами, які окупанти використовують для логістичних потреб. На цей момент невідомо, чи становить пожежа безпосередню загрозу безпеці атомної станції та чи зафіксовано перевищення радіаційного фону.

Як повідомив міський голова Нікополя Олександр Саюк, на протилежному березі колишнього Каховського водосховища горить сухостій та прибережна рослинність.

Загрози для жителів Нікопольського району немає.

За інформацією Саюка, рівень радіації в місті Нікополі становить 0,10-0,14 мікрозіверта за годину, що відповідає нормам. Напрямок вітру західний.

Інформація оновлюється…