Запорожская АЭС в дыму: возле порта станции произошел пожар, береговая линия заминирована (фото)

На временно оккупированной Запорожской атомной электростанции зафиксировали густой дым. Его источником, по предварительным данным, стал пожар в районе порта ЗАЭС.

Как сообщают местные Telegram-каналы, на территории временно оккупированной Запорожской атомной электростанции заметили сильное задымление. Причины и масштабы возгорания пока неизвестны, официальных комментариев от представителей оккупационной администрации нет.

Согласно обнародованным кадрам, густой дым поднимается из района порта ЗАЭС. Местные источники утверждают, что тушение пожара затруднено, ведь вся береговая линия в этой части заминирована.

Сообщается, что вероятное место возгорания расположено вблизи водохранилища, рядом с техническими объектами, которые оккупанты используют для логистических нужд. На данный момент неизвестно, представляет ли пожар непосредственную угрозу безопасности атомной станции и зафиксировано ли превышение радиационного фона.

Как сообщил городской голова Никополя Александр Саюк, на противоположном берегу бывшего Каховского водохранилища горит сухостой и прибрежная растительность.

Угрозы для жителей Никопольского района нет.

По информации Саюка, уровень радиации в городе Никополе составляет 0,10-0,14 микрозиверта в час, что соответствует нормам. Направление ветра западное.

Как сообщал Фокус в июне, кадры с задымлением возле ЗАЭС показывали жители Никополя. Тогда МАГАТЭ выяснило причину густого дыма возле Запорожской АЭС — это был лесной пожар, который произошел на безопасном расстоянии от площадки.

Фокус также писал, что в марте МАГАТЭ впервые сменило наблюдателей на Запорожской АЭС без согласования с Украиной.