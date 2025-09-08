Радіаційна загроза була оголошена у Кропивницькому на тлі російської атаки: що відомо

Пізно увечері 7 вересня, на тлі російської атаки безпілотників у Кропивницькому та районі оголосили радіаційну небезпеку.

Місцева влада відреагувала на таке сповіщення та пояснила його збоєм у застосунку повітряних тривог. Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у своєму Telegram-каналі.

Радіаційна загроза у Кропивницькому районі (Кропивницькому та Кропивницькій територіальній громаді зокрема) була оголошена об 22:49 годині. Вже через хвилину, об 22:50 годині, пролунало сповіщення про відбій радіаційної небезпеки у районі.

Варто зазначити, що у цей час у регіоні та низці інших областей тривала повітряна тривога через загрозу застосування російських ударних безпілотників.

Через кілька хвилин після оголошення радіаційної небезпеки голова ОВА повідомив, що у застосунку повітряних тривог трапився збій. За його словами, саме це спричинило помилкове оголошення.

"Друзі! В додатку "Повітряна тривога" стався технічний збій. Загрози радіаційної небезпеки немає!", — наголосив Андрій Райкович.

Додамо, що помилкове оголошення радіаційної небезпеки відбувається не вперше. Так, 20 серпня про радіаційну небезпеку оголосили у Миргородському районі Полтавської області. Тоді місцева влада також пояснювала таке оповіщення "збоєм".

У травні поточного року схожий інцидент трапився у Дніпропетровській області. Мешканці міста Нікополь та прилеглої територіальної громади отримали сигнал про радіаційну небезпеку. Влада пояснила це технічним збоєм.