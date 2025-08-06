Воздушную тревогу в одной из областей будут объявлять по-новому: что изменилось

В Сумской области с 6 августа ввели новую дифференцированную систему оповещения о воздушной тревоге. Отныне сигнал будет звучать только в районах, которым непосредственно угрожает опасность.

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Председатель Сумской областной военной администрации Олег Григоров рассказал в своем Telegram-канале, что зональную систему воздушных тревог ввели по просьбе громад и представителей бизнеса. Он отметил, что новая дифференцированная система оповещения с учетом направления воздушной угрозы позволит точнее информировать население и не препятствовать работе и обучению людей.

"Когда тревога длится по 12-15 часов в сутки, это существенно усложняет жизнь и работу. Зональная система оповещения позволяет уменьшить эту нагрузку и обеспечить стабильную работу бизнеса, медицины, образования и других сфер жизнедеятельности", — пояснил Олег Григоров.

Он добавил, что в регионах, для которых не будет непосредственной угрозы, не придется каждый раз ставить все процессы на паузу. В то же время на реальную угрозу обстрела система будет реагировать вовремя.

По состоянию на утро 6 августа Сумская ОГА сообщала о 70 вражеских обстрелах по 32 населенным пунктам в 13 территориальных общинах за предыдущие сутки. Погибли двое мужчин, получили ранения и травмы еще пять человек. Воздушная тревога в Сумской области за сутки 5 августа в целом длилась 10 часов 06 минут.

Воздушная тревога по регионам: где еще работает новая система

В январе 2025 года об изменении подхода к тревогам в области сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец. Он объяснял, что воздушную тревогу будут объявлять дифференцированно по районам в случае дроновой опасности, а оповещения о ракетной угрозе останутся без изменений.

Также в январе о новой системе оповещения о воздушной угрозе рассказывал председатель Житомирской областной администрации Виталий Бунечко. Он отмечал, что в рамках пилотного проекта решение о включении сирены в разных частях Житомирской области будут принимать по данным от Воздушных сил Украины.

Напомним, военный с позывным "Алекс" 4 августа предупредил о новой фазе войны и предположил, что россияне стремятся создать в Украине режим "воздушная тревога 24/7", чтобы загнать экономику в коллапс.

1 августа Фокус выяснял, почему коммунальщики в Киеве вывозят мусор во время воздушной тревоги ночью. Киевляне жалуются, что путают гул мусоровозов со звуками пролета "Шахедов".