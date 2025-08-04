Воздушная тревога 24/7: военный предупредил о новой фазе войны

Россияне будут пытаться создать режим "воздушная тревога 24/7", для того чтобы загнать людей и украинскую экономику в полный коллапс.

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Это произойдет в том случае, если Украина не будет масштабировать более дешевое средство для сбивания "Шахедов", пишет военный с позывным "Алекс" в своем Telegram-канале.

Защитник констатирует тот факт, что мы уже в той фазе, что сообщения о возможных ночных ракетных обстрелах стратегической авиацией противника почти утратили свою актуальность.

Причина – сотни "Шахедов" в воздушном пространстве страны как днем, так и ночью.

Поэтому если сейчас не будет найдено решение для того, чтобы их эффективно сбивать, или реактивные "Шахеды" пойдут в массовое производство, своей цели враг может достигнуть, терроризируя украинцев и убивая экономику страны.

Фото: Скриншот

Военный также отметил тот факт, что информация о том, что российские разработчики могут увеличить боевую часть "Шахедов" до 90 кг, циркулирует уже больге года.

"Вполне уверен, что попытки их применения уже давно были, несмотря на то, что разрушения от последних прилетов БПЛА данного типа значительно больше, чем на первых версиях шлюхеда", – пишет он.

В свою очередь авиационный эксперт Валерий Романенко объяснил, почему Россия вряд ли запустит в массовое производство реактивные БПЛА. По его словам, они в несколько раз дороже в производстве, чем обычные, а сбивать их легко можно из ПЗРК и авиаракетами с инфракрасным наведением.

Тем не менее ВС РФ уже несколько раз использовали "Шахеды 238". Последний раз это было 31 июля, когда Киев вместе с обычными ударными дронами атаковали реактивные дроны. Они заходили в Киев с разных сторон, после чего последовала ракетная атака.

Ранее Фокус писал, что боец рассказал, почему падает эффективность украинской ПВО и какие новые методы использует враг.