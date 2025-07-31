Эксперт объяснил, почему ВС РФ не смогут полностью перейти на реактивные "Шахеды 238" (видео)

Реактивные "Шахеды 238", которые Россия начала использовать наряду с обычными "Шахедами", минимум в 2,5 раза дороже в производстве и не намного эффективнее. Их используют, чтобы ослабить украинскую систему ПВО.

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Несмотря на высокую стоимость, "Шахеды 238", которые спровоцировали панику среди украинцев, на самом деле легко сбиваются обычными ПЗРК, благодаря мощному тепловому излучению двигателя, рассказал в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина авиационный эксперт Валерий Романенко.

По его словам, только двигатель для реактивного "Шахеда" стоит минимум $40 тысяч. Для сравнения – двигатель на обычный иранский БПЛА типа "Герань 2" обходится в $15 тысяч.

"Соответственно, придется усиливать структуру, немного другое оборудование. Ну в целом этот дрон будет как минимум в 2,5 раза дороже. Хотя даже по двигателю он уже минимум на две цены выходит", – отметил он.

Романенко считает, что появление реактивных "Шахедов" свидетельствует о том, что "обычные" дроны мобильные украинские группы сбивают весьма эффективно.

"Они хотят "выключить" этот компонент нашей ПВО и поэтому используют реактивные дроны. Но они или не в курсе, или забывают, что те же мобильные группы имеют ПЗРК", – подчеркнул гость эфира.

Он добавил, что Украина получила истребители западного типа с ракетами Sidewinder, Mica, у которых есть инфракрасное наведение, благодаря чему они смогут работать по реактивным "Шахедам".

"Это у россиян как дополнительная линейка, чтобы усложнить работу системе ПВО. Но это не то, что они полностью перейдут на реактивную тягу. Им и простые "Шахеды" обходятся слишком дорого", – говорит эксперт.

Романенко также опроверг информацию о том, что ВС РФ впервые применили реактивные БПЛА только сейчас:

"Иранские "Шахед 238" впервые использовали в январе прошлого года. То есть с ними могли бороться. Они удобны для уничтожения с любых ПЗРК. Реактивный двигатель дает мощный источник теплового излучения, и все ракеты с инфракрасными головками самонаведения будут поражать эти "Шахеды". ПЗРК у нас каждая мобильная группа имеет".

Ранее обозреватель Вадим Кушников упомянул комплексы Iris-T, Nasams, а также средства противовоздушной артиллерии с программируемыми боеприпасами способны сбивать реактивные БПЛА.

Напомним, в ночь на 31 июля Киев вместе с обычными ударными дронами атаковали реактивные "Шахеды". Дроны заходили в Киев с разных сторон, после чего последовала ракетная атака.