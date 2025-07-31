Експерт пояснив, чому ЗС РФ не зможуть повністю перейти на реактивні "Шахеди 238" (відео)

Реактивні "Шахеди 238", які Росія почала використовувати поряд зі звичайними "Шахедами", щонайменше у 2,5 раза дорожчі у виробництві і не набагато ефективніші. Їх використовують, щоб послабити українську систему ППО.

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Незважаючи на високу вартість, "Шахеди 238", які спровокували паніку серед українців, насправді легко збиваються звичайними ПЗРК, завдяки потужному тепловому випромінюванню двигуна, розповів у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна авіаційний експерт Валерій Романенко.

За його словами, тільки двигун для реактивного "Шахеда" коштує щонайменше $40 тисяч. Для порівняння — двигун на звичайний іранський БПЛА типу "Герань 2" обходиться в $15 тисяч.

"Відповідно, доведеться посилювати структуру, трохи інше обладнання. Ну загалом цей дрон буде щонайменше у 2,5 раза дорожчим. Хоча навіть за двигуном він уже мінімум на дві ціни виходить", — зазначив він.

Романенко вважає, що поява реактивних "Шахедів" свідчить про те, що "звичайні" дрони мобільні українські групи збивають досить ефективно.

"Вони хочуть "вимкнути" цей компонент нашої ППО і тому використовують реактивні дрони. Але вони або не в курсі, або забувають, що ті ж мобільні групи мають ПЗРК", — наголосив гість ефіру.

Він додав, що Україна отримала винищувачі західного типу з ракетами Sidewinder, Mica, у яких є інфрачервоне наведення, завдяки чому вони зможуть працювати по реактивних "Шахедах".

"Це у росіян як додаткова лінійка, щоб ускладнити роботу системі ППО. Але це не те, що вони повністю перейдуть на реактивну тягу. Їм і прості "Шахеди" обходяться надто дорого", — каже експерт.

Романенко також спростував інформацію про те, що ЗС РФ уперше застосували реактивні БПЛА тільки зараз:

"Іранські "Шахед 238" уперше використали в січні минулого року. Тобто з ними могли боротися. Вони зручні для знищення з будь-яких ПЗРК. Реактивний двигун дає потужне джерело теплового випромінювання, і всі ракети з інфрачервоними голівками самонаведення будуть вражати ці "Шахеди". ПЗРК у нас кожна мобільна група має".

Раніше оглядач Вадим Кушніков згадав комплекси Iris-T, Nasams, а також засоби протиповітряної артилерії з програмованими боєприпасами, здатні збивати реактивні БПЛА.

Нагадаємо, в ніч на 31 липня Київ разом зі звичайними ударними дронами атакували реактивні "Шахеди". Дрони заходили до Києва з різних боків, після чого послідувала ракетна атака.