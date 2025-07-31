Київ атакували реактивні "Шахеди": вони здатні розганятись до 600 км/год, — ЗМІ (фото)

Вперше Shahed-238 публічно представили у листопаді 2023 року, його описують як "фактично недосяжний" для мобільних груп ППО та дронів-перехоплювачів. Мало того, росіяни вже встигли розробити власний аналог — "Герань-3".

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З документів, які були актуальні станом на квітень 2023 року, відомо, що Іран пропонував постачати 100 реактивних "Шахедів" на місяць, починаючи з третього кварталу від дати замовлення. На випробовуваннях цей БПЛА нібито зміг набрати швидкість у 600 км/год. Про це йдеться у статті "Мілітарного".

У звіті зазначалося, що з урахуванням швидкості новий "Шахед" — це насправді крилата ракета.

Заявлені характеристики Shahed-238 такі:

дальність польоту — 1000 км (або 2000, якщо вірити іншим документам);

здатність злітати на висоту 9 км;

довжина у 3,5 м, висота у 0,5 м і розмах крила у 3 м;

максимальна злітна маса — 370 кг (або 250 кг відповідно до інших документів);

маса бойової частини — 50 кг;

турбореактивний двигун;

максимальна швидкість — до 600 км/год.

"Такі характеристики роблять Shahed-238 фактично недосяжним як для мобільних вогневих груп, оснащених стрілецько-гарматним озброєнням, так і для дронів-перехоплювачів з електричними двигунами", — підкреслили аналітики.

Однак з того часу "Шахеди" були значно покращені, зокрема їхня бойова частина збільшилась до 90 кг, а кількість захищених антен супутникової навігації зросла з 4 каналів до 16. У реактивної версії в порівнянні з ними є два недоліки — ціна і складність виробництва. Останній мінус ілюструють менші потужності виробництва, якщо порівнювати Shahed-136. Що ж стосується вартості, іранці просили за один реактивний дрон 1,4 мільйона доларів.

Застосування Shahed-238 проти України почали фіксувати на початку 2024 року.

Аналог від росіян — "Герань-3"

У лютому вже цього року розвідка попереджала про налагодження Росією виробництва власного реактивного дрона — "Герань-3". Він обладнаний малогабаритним турбореактивним двоконтурним двигуном Tolou-10/13 і, за даними ГУР, здатний літати зі швидкістю 550-600 км/год. Водночас дальність цього аналога сягає 2500 км.

Перші їхні уламки знайшли на початку червня, згодом також з’явилось відео з випробовувань БПЛА "Герань-3". Це дозволило встановити, що російський аналог відрізняється від Shahed-238 відкритим розміщенням двигуна. Серійний номер на уламках свідчив про те, що виробництво на той час було дрібносерійним.

Порівняння Shahed-238 і "Герань-3" Фото: Мілітарний

Чи можна збити реактивний "Шахед"

Перехоплення Shahed-238 і "Герань-3" ускладнює те, що вони можуть дуже високо літати. Окрім того, велика швидкість зменшує можливий час на реакцію.

Уламки аналога Shahed-238 "Герань-3" Фото: Telegram / Полковник ГШ

"На жаль, цей безпілотник дійсно є фактично недосяжним для українських дронів-перехоплювачів, вертольотів, легкомоторної авіації та мобільних вогневих груп і вимагає розвитку нових технологій для успішного перехоплення", — зауважували у виданні.

Для протидії реактивним дронам потрібна повноцінна зенітна артилерія, обладнана радарами, оптичними станціями та програмованими снарядами.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко інформував, що попередньо під час нічної атаки по Києву 31 липня ЗС РФ застосували реактивні "Шахеди", якими раніше вже били по цивільній та комунальній інфраструктурі.

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтверджував, що реактивні дрони здатні набирати швидкість понад 500 км/год і через це відображаються на радарах як крилаті ракети. З його слів, такі цілі можна збити не всіма засобами ППО, наявними в Україні.