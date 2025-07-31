Киев атаковали реактивные "Шахеды": они способны разгоняться до 600 км/ч, — СМИ (фото)

Впервые Shahed-238 публично представили в ноябре 2023 года, его описывают как "фактически недосягаемый" для мобильных групп ПВО и дронов-перехватчиков. Мало того, россияне уже успели разработать собственный аналог — "Герань-3".

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Из документов, которые были актуальны по состоянию на апрель 2023 года, известно, что Иран предлагал поставлять 100 реактивных "Шахедов" в месяц, начиная с третьего квартала от даты заказа. На испытаниях этот БПЛА якобы смог набрать скорость в 600 км/ч. Об этом говорится в статье "Милитарного".

В отчете отмечалось, что с учетом скорости новый "Шахед" — это на самом деле крылатая ракета.

Заявленные характеристики Shahed-238 таковы:

дальность полета — 1000 км (или 2000, если верить другим документам);

способность взлетать на высоту 9 км;

длина в 3,5 м, высота в 0,5 м и размах крыла в 3 м;

максимальная взлетная масса — 370 кг (или 250 кг согласно другим документам);

масса боевой части — 50 кг;

турбореактивный двигатель;

максимальная скорость — до 600 км/ч.

"Такие характеристики делают Shahed-238 фактически недосягаемым как для мобильных огневых групп, оснащенных стрелково-пушечным вооружением, так и для дронов-перехватчиков с электрическими двигателями", — подчеркнули аналитики.

Однако с тех пор "Шахеды" были значительно улучшены, в частности их боевая часть увеличилась до 90 кг, а количество защищенных антенн спутниковой навигации выросло с 4 каналов до 16. У реактивной версии по сравнению с ними есть два недостатка — цена и сложность производства. Последний минус иллюстрируют меньшие мощности производства, если сравнивать Shahed-136. Что же касается стоимости, иранцы просили за один реактивный дрон 1,4 миллиона долларов.

Применение Shahed-238 против Украины начали фиксировать в начале 2024 года.

Аналог от россиян — "Герань-3"

В феврале уже этого года разведка предупреждала о налаживании Россией производства собственного реактивного дрона — "Герань-3". Он оборудован малогабаритным турбореактивным двухконтурным двигателем Tolou-10/13 и, по данным ГУР, способен летать со скоростью 550-600 км/ч. В то же время дальность этого аналога достигает 2500 км.

Первые их обломки нашли в начале июня, впоследствии также появилось видео с испытаний БПЛА "Герань-3". Это позволило установить, что российский аналог отличается от Shahed-238 открытым размещением двигателя. Серийный номер на обломках свидетельствовал о том, что производство в то время было мелкосерийным.

Сравнение Shahed-238 и "Герань-3" Фото: Милитарный

Можно ли сбить реактивный "Шахед"

Перехват Shahed-238 и "Герань-3" затрудняет то, что они могут очень высоко летать. Кроме того, большая скорость уменьшает возможное время на реакцию.

Обломки аналога Шахед-238 "Герань-3" Фото: Telegram / Полковник ГШ

"К сожалению, этот беспилотник действительно является фактически недосягаемым для украинских дронов-перехватчиков, вертолетов, легкомоторной авиации и мобильных огневых групп и требует развития новых технологий для успешного перехвата", — отмечали в издании.

Для противодействия реактивным дронам нужна полноценная зенитная артиллерия, оборудованная радарами, оптическими станциями и программируемыми снарядами.

Напомним, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко информировал, что предварительно во время ночной атаки по Киеву 31 июля ВС РФ применили реактивные "Шахеды", которыми ранее уже били по гражданской и коммунальной инфраструктуре.

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтверждал, что реактивные дроны способны набирать скорость более 500 км/ч и из-за этого отображаются на радарах как крылатые ракеты. По его словам, такие цели можно сбить не всеми средствами ПВО, имеющимися в Украине.