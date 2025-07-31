Чем сбивать новые реактивные "Шахеды": эксперт объяснил, какие системы нужны Украине

Для обстрелов Украины россияне начали использовать реактивные "Шахеды". Сбивать эти беспилотники может истребительная авиация или наземные комплексы противовоздушной обороны (ПВО) среднего и большего радиуса действия.

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Для защиты от реактивных "Шахедов" подойдут средства, способные сбивать крылатые ракеты, отметил обозреватель портала "Милитарный" Вадим Кушников сказал в эфире "Суспільного". В частности, он упомянул комплексы Iris-T, Nasams, а также средства противовоздушной артиллерии с программируемыми боеприпасами.

Как объясняет эксперт, "Шахеды" с реактивными двигателями отличатся гораздо большей скоростью. Соответственно, во время обстрелов времени на реагирование меньше.

"Пока что россияне применяют их преимущественно точечно. Мы не видим, что массовость применения как-то увеличивается. То есть, мы можем предположить, что россияне накопили определенное количество подобных средств и применяют их во время своих комбинированных атак вместе с другими средствами", — сказал он.

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РФ начала атаковать Украину реактивными "Шахедами": чем они опаснее обычных

По словам Кушникова, мобильные огневые группы, которые используют крупнокалиберное стрелковое оружие, не могут эффективно поражать эти БПЛА. Относительно зенитных дронов, эксперт отметил, что пока не встречал моделей для перехвата реактивных "Шахедов"

Напомним, ранее авиационный эксперт Константин Криволап высказал мнение, что дроны-перехватчики, которые сегодня есть на вооружении Сил обороны Украины, вряд ли решат проблему атак "Шахедов", потому что имеют ограничения по высоте.

Фокус также сообщал, что конструкторское бюро "Технари" заявило о разработке собственного многоразового реактивного дрона-перехватчика "Мангуст". Беспилотник способен разгоняться до 300-310 км в час, подниматься на 5000 м и выполнять боевые задачи в радиусе 12 км.