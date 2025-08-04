Повітряна тривога 24/7: військовий попередив про нову фазу війни

Росіяни намагатимуться створити режим "повітряна тривога 24/7", для того щоб загнати людей і українську економіку в повний колапс.

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Це станеться в тому разі, якщо Україна не буде масштабувати більш дешевий засіб для збивання "Шахедів", пише військовий із позивним "Алекс" у своєму Telegram-каналі.

Захисник констатує той факт, що ми вже в тій фазі, що повідомлення про можливі нічні ракетні обстріли стратегічною авіацією противника майже втратили свою актуальність.

Причина — сотні "Шахедів" у повітряному просторі країни як вдень, так і вночі.

Тому якщо зараз не буде знайдено рішення для того, щоб їх ефективно збивати, або реактивні "Шахеди" підуть у масове виробництво, своєї мети ворог може досягти, тероризуючи українців і вбиваючи економіку країни.

Фото: Скриншот

Військовий також відзначив той факт, що інформація про те, що російські розробники можуть збільшити бойову частину "Шахедів" до 90 кг, циркулює вже понад рік.

"Цілком упевнений, що спроби їх застосування вже давно були, незважаючи на те, що руйнування від останніх прильотів БПЛА цього типу значно більші, ніж на перших версіях шлюхеда", — пише він.

Зі свого боку авіаційний експерт Валерій Романенко пояснив, чому Росія навряд чи запустить у масове виробництво реактивні БПЛА. За його словами, вони в кілька разів дорожчі у виробництві, ніж звичайні, а збивати їх легко можна з ПЗРК і авіаракетами з інфрачервоним наведенням.

Проте ЗС РФ уже кілька разів використовували "Шахеди 238". Востаннє це було 31 липня, коли Київ разом зі звичайними ударними дронами атакували реактивні дрони. Вони заходили до Києва з різних боків, після чого послідувала ракетна атака.

Раніше Фокус писав, що боєць розповів, чому падає ефективність української ППО і які нові методи використовує ворог.