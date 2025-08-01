Боец рассказал, почему падает эффективность украинской ПВО и какие новые методы использует враг
Враг сейчас изменил тактику и теперь "Шахеды" летят на высоте от 3 до 5 километров, поэтому стрелковое оружие, которое было эффективно раньше, сейчас уже не дает таких результатов. Кроме этого оккупанты начали применять реактивные дроны, которые тоже стало труднее сбивать.
Последняя массированная атака российских "Шахедов" и ракет на Киев вызвала трудности у украинской ПВО с ее отражением из-за плохой видимости и новой тактики россиян. Об этом в комментарии LB Live рассказал военный столичных сил ПВО с позывным "Джеймс Бонд".
"Конкретно мое подразделение выполняло свою задачу на максимальных мощностях, как только могли. Очень мешала большая облачность. Ребята пытались сбивать и сбивали все, что залетало в наш сектор, и что можно было увидеть в тепловизионный прицел и те средства наблюдения, которые у нас есть", — рассказал он.
По словам военного, враг сейчас изменил тактику и теперь "Шахеды" летят на высоте от 3 до 5 километров, поэтому стрелковое оружие, которое было эффективно раньше, сейчас уже не дает таких результатов. Кроме этого оккупанты начали применять реактивные дроны, которые тоже стало труднее сбивать.
С ними могут на такие высоте справиться зенитные дроны. Они есть в Киевской области, но конкретно в подразделении "Джемса Бонда" их пока нет.
Также на такой высоте "Шахеды" могут сбивать дроны-перехватчики.
"Реактивные "Шахеды" отличаются скоростью двигателя. В моем секторе ответственности таких "Шахедов" не было". Они используют разную взрывчатку, боевую массу не меняют — она как была, такая и есть. ПЗРК могут сбивать реактивные "Шахеды", — сказал военный.
Напомним, что ВС РФ в июле запустили по Украине огромное количество дронов "Шахед" и "Гербера" и установили новый рекорд. Их количество составило 6297. Это на 1378% больше, чем в июле 2024 года, тогда ВС РФ запустили 426 беспилотников.
Киев 31 июля атаковали реактивные "Шахеды". Они способны разгоняться до 600 км/ч. В Воздушных силах объяснили, реально ли сбить реактивный "шахед". Реактивный двигатель такого "шахеда" выделяет много тепла, а потому сбить его можно ракетами из ПЗРК и ракетами с тепловыми головками.
Также в Воздушных силах объяснили, что ВС РФ изменили тактику обстрелов, учитывая особенности рельефа и используя сверхнизкие высоты для ракет. Во время последней атаки на Киев ВС РФ запускали ракеты из Курской области (РФ), что не так далеко от украинской столицы и лишило украинские силы ПВО времени на обнаружение и реагирование мало.