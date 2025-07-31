Годовая норма: ВС РФ запустили по Украине в июле почти 6300 БПЛА, поставив рекорд

Российские войска в июле запустили по Украине огромное количество дронов "Шахед" и "Гербера" и установили новый рекорд.

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За месяц оккупанты задействовали в атаках более 6 тысяч ударных дронов, написал в соцсети X OSINT-аналитик Кайл Глен.

По его данным, после вчерашней массированной атаки общее число запущенных по Украине в июле БПЛА "Шахед" и "Гербера" составило 6297. Это на 1378% больше, чем в июле 2024 года, тогда ВС РФ запустили 426 беспилотников.

В июле 2024 года ВС РФ запустили 426 беспилотников

В прошлом году схожее количество ударных дронов армия России выпустила с января по октябрь. А в июне 2025 года был предыдущий рекорд по пускам дронов — более 5 тысяч штук.

Глен отмечает периоды относительного затишья в июле без массированных атак. Паузы он объясняет плохой погодой. Аналитик констатирует значительное увеличение возможностей России в области беспилотников.

Россияне начали бить по Киеву реактивными "Шахедами"

OSINT-исследователи "Око Гора" также представили инфографику пусков российских БПЛА. По их сведениям, всего біло запущено 6297 единиц, из которых сбито 3558 штук, около 57%.

Еще 2023 штуки (32%) посадили средства РЭБ или это были ложные дроны. Достигли целей 716 единиц (11%).

В июле не было ни одного дня затишья

В июле не было ни одного дня затишья, когда дроны не летали, подчеркнули аналитики.

Также россияне ночью 31 июля ударили по Киеву реактивными "Шахедами", которые развивают скорость до 600 км/ч. В феврале 2025 года РФ начала производить свой реактивный дрон "Герань-3" с турбореактивным двухконтурным двигателем Tolou-10/13.

Напомним, в Святошинском районе Киева из-за ночного удара армии РФ обрушился подъезд многоквартирного дома. Целая семья оказалась под завалами.

Также россияне атаковали Киев восемью крылатыми ракетами "Искандер-К". В США считают, что таким образом президент РФ Владимир Путин ответил на ультиматум президента США Дональда Трампа по завершению полномасштабной войны.