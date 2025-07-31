Річна норма: ЗС РФ запустили по Україні в липні майже 6300 БпЛА, поставивши рекорд

Російські війська в липні запустили по Україні величезну кількість дронів "Шахед" і "Гербера" та встановили новий рекорд.

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За місяць окупанти задіяли в атаках понад 6 тисяч ударних дронів, написав у соцмережі X OSINT-аналітик Кайл Глен.

За його даними, після вчорашньої масованої атаки загальна кількість запущених по Україні в липні БпЛА "Шахед" і "Гербера" становила 6297. Це на 1378% більше, ніж у липні 2024 року, тоді ЗС РФ запустили 426 безпілотників.

У липні 2024 року ЗС РФ запустили 426 безпілотників

Минулого року схожу кількість ударних дронів армія Росії випустила з січня по жовтень. А в червні 2025 року був попередній рекорд із пусків дронів — понад 5 тисяч штук.

Глен зауважує періоди відносного затишшя в липні без масованих атак. Паузи він пояснює поганою погодою. Аналітик констатує значне збільшення можливостей Росії в галузі безпілотників.

Росіяни почали бити по Києву реактивними "Шахедами"

OSINT-дослідники "Око Гора" також представили інфографіку пусків російських БпЛА. За їхніми відомостями, загалом було запущено 6297 одиниць, з яких збито 3558 штук, приблизно 57%.

Ще 2023 штуки (32%) посадили засоби РЕБ або це були хибні дрони. Досягли цілей 716 одиниць (11%).

У липні не було жодного дня затишшя

У липні не було жодного дня затишшя, коли дрони не літали, підкреслили аналітики.

Також росіяни вночі 31 липня вдарили по Києву реактивними "Шахедами", які розвивають швидкість до 600 км/год. У лютому 2025 року РФ почала виробляти свій реактивний дрон "Герань-3" з турбореактивним двоконтурним двигуном Tolou-10/13.

Нагадаємо, у Святошинському районі Києва через нічний удар армії РФ обвалився під'їзд багатоквартирного будинку. Ціла сім'я опинилася під завалами.

Також росіяни атакували Київ вісьмома крилатими ракетами "Іскандер-К". У США вважають, що таким чином президент РФ Володимир Путін відповів на ультиматум президента США Дональда Трампа щодо завершення повномасштабної війни.