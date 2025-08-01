Выделяет много тепла: в Воздушных силах объяснили, реально ли сбить реактивный "шахед"

Вооруженные силы Украины могут сбивать реактивные "шахеды", которые начали запускать по украинским городам российские оккупанты, однако обычными пулеметами этого уже не сделать.

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Для успешной ликвидации таких дронов нужно применять ПЗРК или истребители, заявил в интервью "Украинскому радио" начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Если мы крылатые ракеты и баллистику сбиваем, то почему мы не можем сбить реактивный БпЛА? Вопрос в том, что это новейший тип, конечно, что пулеметами ты его уже не собьешь. Но из ПЗРК сбить можно. Плюс авиация, истребители могут работать", — сказал Игнат.

Он пояснил, что реактивный двигатель такого "шахеда" выделяет много тепла, а потому сбить его можно ракетами из ПЗРК и ракетами с тепловыми головками.

"У него меньше боевая часть, а скорость полета может быть 500 км/ч, может быть меньше, например 300 км/ч или немножко больше 500. Это зависит от того, как его запрограммирует противник по тому или иному маршруту и какие параметры этого полета", — отметил Игнат.

По его словам, если параметры по полету будут похожи на крылатую ракету, то реактивный дрон будет отображаться на радиолокационных станциях как радиотехнических войск, так и зенитно-ракетных войск.

Напомним, 31 июля Игнат объяснил, почему во время ночной атаки на Киев сбили только три ракеты из восьми.

Фокус также писал о том, почему ВС РФ не смогут полностью перейти на реактивные "Шахеды".