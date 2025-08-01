Виділяє багато тепла: в Повітряних силах пояснили, чи реально збити реактивний "шахед"

Збройні сили України можуть збивати реактивні "шахеди", які почали запускати по українських містах російські окупанти, проте звичайними кулеметами цього вже не зробити.

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Для успішної ліквідації таких дронів потрібно застосовувати ПЗРК або винищувачі, заявив в інтерв'ю "Українському радіо" начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Якщо ми крилаті ракети та балістику збиваємо, то чому ми не можемо збити реактивний БпЛА? Питання в тому, що це новітній тип, звичайно, що кулеметами ти його вже не зіб'єш. Але із ПЗРК збити можна. Плюс авіація, винищувачі можуть працювати", — сказав Ігнат.

Він пояснив, що реактивний двигун такого "шахеда" виділяє багато тепла, а тому збити його можна ракетами з ПЗРК та ракетами із тепловими головками.

"У нього менша бойова частина, а швидкість польоту може бути 500 км/год, може бути меншою, наприклад 300 км/год або трошки понад 500. Це залежить від того, як його запрограмує противник за тим чи іншим маршрутом та які параметри цього польоту", — зазначив Ігнат.

За його словами, якщо параметри по польоту будуть схожі на крилату ракету, то реактивний дрон буде відображатися на радіолокаційних станціях як радіотехнічних військ, так і зенітно-ракетних військ.

Нагадаємо, 31 липня Ігнат пояснив, чому під час нічної атаки на Київ збили тільки три ракети з восьми.

Фокус також писав про те, чому ЗС РФ не зможуть повністю перейти на реактивні "Шахеди".