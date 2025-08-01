Боєць розповів, чому падає ефективність української ППО та які нові методи використовує ворог
Ворог зараз змінив тактику і тепер "Шахеди" летять на висоті від 3 до 5 кілометрів, тому стрілецька зброя, яка була ефективна раніше, зараз вже не дає таких результатів. Крім цього окупанти почали застосовувати реактивні дрони, які теж стало важче збивати.
Остання масована атака російських "Шахедів" і ракет на Київ викликала труднощі у української ППО з її відбиттям через погану видимість і нову тактику росіян. Про це в коментарі LB Live розповів військовий столичних сил ППО з позивним "Джеймс Бонд".
"Конкретно мій підрозділ виконував своє завдання на максимальних потужностях, як тільки могли. Дуже заважала велика хмарність. Хлопці намагалися збивати і збивали все, що залітало в наш сектор, і що можна було побачити в тепловізійний приціл і ті засоби спостереження, які в нас є", — розповів він.
За словами військового, ворог зараз змінив тактику і тепер "Шахеди" летять на висоті від 3 до 5 кілометрів, тому стрілецька зброя, яка була ефективна раніше, зараз вже не дає таких результатів. Крім цього окупанти почали застосовувати реактивні дрони, які теж стало важче збивати.
З ними можуть на такі вистоті впоратися зенітні дрони. Вони є в Київській області, але конкретно у підрозділі "Джемса Бонда" їх поки немає.
Також на такій висоті "Шахеди" можуть збивати дрони-перехоплювачі.
"Реактивні "Шахеди" відрізняються швидкістю двигуна. В моєму секторі відповідальності таких "Шахедів" не було". Вони використовують різну вибухівку, бойову масу не змінюють — вона як була, така і є. ПЗРК можуть збивати реактивні "Шахеди", — сказав військовий.
Нагадаємо, що ЗС РФ в липні запустили по Україні величезну кількість дронів "Шахед" і "Гербера" та встановили новий рекорд. Їхня кількість становила 6297. Це на 1378% більше, ніж у липні 2024 року, тоді ЗС РФ запустили 426 безпілотників.
Київ 31 липня атакували реактивні "Шахеди". Вони здатні розганятись до 600 км/год. В Повітряних силах пояснили, чи реально збити реактивний "шахед". Реактивний двигун такого "шахеда" виділяє багато тепла, а тому збити його можна ракетами з ПЗРК та ракетами із тепловими головками.
Також у Повітряних силах пояснили, що ЗС РФ змінили тактику обстрілів, ураховуючи особливості рельєфу та використовуючи наднизькі висоти для ракет. Під час останньої атаки на Київ ЗС РФ запускали ракети з Курської області (РФ), що не так далеко від української столиці і позбавило українські сили ППО часу на виявлення і реагування мало.