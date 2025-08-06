Повітряну тривогу в одній з областей оголошуватимуть по-новому: що змінилося

В Сумській області від 6 серпня запровадили нову диференційовану систему оповіщення про повітряну тривогу. Відтепер сигнал лунатиме лише в районах, яким безпосередньо загрожує небезпека.

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Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров розповів у своєму Telegram-каналі, що зональну систему повітряних тривог запровадили на прохання громад і представників бізнесу. Він зазначив, що нова диференційована система оповіщення з урахуванням напрямку повітряної загрози дасть змогу точніше інформувати населення та не перешкоджати роботі та навчанню людей.

"Коли тривога триває по 12–15 годин на добу, це суттєво ускладнює життя і роботу. Зональна система оповіщення дозволяє зменшити це навантаження і забезпечити стабільну роботу бізнесу, медицини, освіти та інших сфер життєдіяльності", — пояснив Олег Григоров.

Він додав, що в регіонах, для яких не буде безпосередньої загрози, не доведеться щоразу ставити всі процеси на паузу. Водночас на реальну загрозу обстрілу система реагуватиме вчасно.

Станом на ранок 6 серпня Сумська ОВА повідомляла про 70 ворожих обстрілів по 32 населених пунктах у 13 територіальних громадах за попередню добу. Загинули двоє чоловіків, дістали поранення та травми ще п'ятеро людей. Повітряна тривога в Сумській області за добу 5 серпня загалом тривала 10 годин 06 хвилин.

Повітряна тривога за регіонами: де ще працює нова система

В січні 2025 року про зміну підходу до тривог в області повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Він пояснював, що повітряну тривогу оголошуватимуть диференційовано за районами в разі дронової небезпеки, а сповіщення про ракетну загрозу залишаться без змін.

Також у січні про нову систему оповіщення про повітряну загрозу розповідав голова Житомирської обласної адміністрації Віталій Бунечко. Він зазначав, що в межах пілотного проєкту рішення про увімкнення сирени в різних частинах Житомирській області ухвалюватимуть за даними від Повітряних сил України.

Нагадаємо, військовий із позивним "Алекс" 4 серпня попередив про нову фазу війни та припустив, що росіяни прагнуть створити в Україні режим "повітряна тривога 24/7", щоб загнати економіку в колапс.

1 серпня Фокус з'ясовував, чому комунальники у Києві вивозять сміття під час повітряної тривоги вночі. Кияни скаржаться, що плутають гул сміттєвозів зі звуками прольоту "Шахедів".