В одній з областей України по-новому оповіщатимуть про повітряну загрозу: що змінюється

Тестування нової системи оголошення повітряної тривоги розпочали в Житомирській області. Раніше такий самий проєкт запустили на Черкащині.

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Сьогодні, 23 січня, в Житомирській області запускають пілотний проєкт нової системи оголошення повітряної тривоги. Якщо ворожа ціль не загрожуватиме всій області, сигнал про небезпеку подаватимуть лише у конкретних районах, які можуть опинитися під атакою. Про це повідомив голова Житомирської обласної адміністрації Віталій Бунечко.

"Сьогодні система оповіщення населення про загрозу з повітря на території області розпочне роботу в тестовому режимі в рамках пілотного проєкту", — повідомив Бунечко.

За його словами, новий режим роботи дасть змогу оголошувати тривогу окремо по районах, де в конкретний момент існує потенційна загроза. Рішення про те, де вмикати сирену, ухвалюватимуть за даними від Повітряних сил України.

Населені пункти, яким не загрожує атака, зможуть працювати та навчатися без зайвих переривань.

Нагадаємо, змінювати підхід до тривог в Україні почали 10 січня з Черкаської області. Там так само почали давати сигнали окремо по районах, де фіксуються ворожі дрони. В разі ракетної небезпеки тривога, як і раніше, оголошується по всій області.

Також начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко 7 січня повідомив, що в столиці переглядають роботу транспорту під час повітряних тривог. За його словами, наразі Київ є єдиним містом в Україні, де під час тривоги повністю зупиняється весь громадський транспорт, що створює незручності для містян.