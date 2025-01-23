В одной из областей Украины по-новому будут оповещать о воздушной угрозе: что меняется

Тестирование новой системы объявления воздушной тревоги начали в Житомирской области. Ранее такой же проект запустили в Черкасской области.

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Сегодня, 23 января, в Житомирской области запускают пилотный проект новой системы объявления воздушной тревоги. Если вражеская цель не будет угрожать всей области, сигнал об опасности будут подавать только в конкретных районах, которые могут оказаться под атакой. Об этом сообщил председатель Житомирской областной администрации Виталий Бунечко.

"Сегодня система оповещения населения об угрозе с воздуха на территории области начнет работу в тестовом режиме в рамках пилотного проекта", — сообщил Бунечко.

По его словам, новый режим работы позволит объявлять тревогу отдельно по районам, где в конкретный момент существует потенциальная угроза. Решение о том, где включать сирену, будут принимать по данным от Воздушных сил Украины.

Населенные пункты, которым не угрожает атака, смогут работать и учиться без лишних прерываний.

Напомним, менять подход к тревогам в Украине начали 10 января с Черкасской области. Там так же начали давать сигналы отдельно по районам, где фиксируются вражеские дроны. В случае ракетной опасности тревога, как и раньше, объявляется по всей области.

Также начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко 7 января сообщил, что в столице пересматривают работу транспорта во время воздушных тревог. По его словам, сейчас Киев является единственным городом в Украине, где во время тревоги полностью останавливается весь общественный транспорт, что создает неудобства для горожан.