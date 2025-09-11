Після "Шахедів" у Польщі: Німеччина тестує сирени на випадок лиха та бойових дій (фото, відео)

11 вересня в Німеччині проводиться день національного оповіщення цивільного захисту, під час якої перевіряється робота сирен і мобільних додатків у випадку стихійного лиха, надзвичайного стану чи військових загроз. Фокус поспілкувався з українкою Анною Мінчевою, яка проживає у ФРН від початку повномасштабного вторгнення РФ. Жінка розповіла про особливості роботи сповіщень та сирен у Німеччині.

Відповідне тестування наразі відбувається по всій території країни, йдеться в повідомленні уряду Німеччини.

"Близько 11 години ранку Федеральне відомство цивільного захисту та допомоги при стихійних лихах запускає попередження про тестування. Це робиться за допомогою модульної системи оповіщення федерального уряду", — повідомляють урядовці.

У пресрелізі німецької влади йдеться, що перевірка системи відбуватиметься за допомогою радіо- та телевізійних станцій, цифрових табло, програми попередження та за допомогою мобільного зв'язку.

Сирена звучить в Берліні, 11 вересня 2025 року

"Уряд також залучає багато муніципалітетів, які тестують власні пристрої оповіщення через сирени або автомобілі з гучномовцями. Близько 11:45 відбудеться загальнонаціональний відбій тривоги", — вказано в заяві уряду ФРН.

Українка розповідає про роботу систем оповіщення в ФРН

В ексклюзивному коментарі для Фокусу українка Анна Мінчева, яка мешкає в ФРН з початку повномасштабного вторгнення РФ, розповіла про свою реакцію та поведінку німців під час тестування систем. За її словами, за місяць до цього повідомлялося, що саме 11 вересня будуть проводити тестування, а вже сьогодні всі абоненти мобільного зв'язку — німецькі та українські в ФРН — отримали сповіщення на свої гаджети.

"Прийшло дуже гучне сповіщення на телефон, яке чутно і працює, допоки не вимкнеш. Потім через 10 хвилин ввімкнулася міська сирена", — розповіла Фокусу жінка.

Оповіщення прийшло на телефон Анни Фото: Фокус

Мешканка міста Вольфгаген вказує, що раніше тестування сирени відбувалося з періодичністю раз на рік, а протягом поточного року це вже щонайменше друга чи третя перевірка роботи оповіщення для цивільного населення.

Пані Анна додає, що час від часу в такі дні, коли оголошують перевірку робіт систем оповіщення, відбуваються також тренування служб рятувальників і пожежників. За словами українки, самі німці "особливо не звертають уваги" на це, але сама пригадала одну історію, коли вперше почула сирену в Німеччині.

"Одного разу пару років тому я виходила з дому з дитиною, коли прозвучала сирена. Поруч був один з наших сусідів, який курив і побачив мій переляканий погляд. Він заспокоїв мене та сказав, що в ФРН — це традиційна історія з тестуванням оповіщення. Ми далі спокійно пішли гуляти, але тоді оповіщення про перевірку роботи сирени на телефон не приходило", — розповіла українка.

Раніше Фокус розповідав, що в одному з регіонів України будуть диференціювати сигнал тривоги. Відтепер сигнал лунатиме лише в районах області, яким безпосередньо загрожує небезпека.

Згодом стало відомо, що раніше в Кропивницькому оголосили радіаційну тривогу на тлі російської атаки. Місцева влада пояснила його збоєм у застосунку повітряних тривог.