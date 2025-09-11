Атака дронов на Польшу: Зеленский сравнил действия России с аннексией Крыма (видео)

Президент Владимир Зеленский заявил, что удар российских дронов по Польше был преднамеренным и имел целью сорвать передачу Украине систем противовоздушной обороны. Он сравнил атаку с аннексией Крыма, отметив опасную тактику Москвы.

Related video

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия могла осуществить атаку дронами на Польшу, чтобы Украина не получила от союзников новые системы противовоздушной обороны накануне зимы. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве, сообщает Суспільне.

"На мой взгляд, они также могли это сделать для того, чтобы партнеры не передавали системы ПВО Украине перед зимой", — заявил Владимир Зеленский.

совместная пресс-конференция в Киеве

Глава государства объяснил, что Кремль стремился проверить реакцию международных партнеров на физическую атаку и одновременно отвлечь внимание от поставок Украине средств ПВО.

"Спуск дронов Россией на территорию Польши через территорию Украины и также через территорию Беларуси был продуманным и точно не случайность", — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский также сравнил атаку с событиями десятилетней давности.

"Мне эта атака похожа на Крым. Только вместо "зеленых человечков" — дроны. Я считаю, что это похоже на репетицию. В медиа уже есть сообщения об определенных частях Польши, на которые Россия претендует", — отметил Зеленский.

Кроме того, в своем официальном заявлении после переговоров с финским коллегой президент Украины обратился к странам Европы с предложением создать совместную программу по производству и развитию оборонных технологий.

Заявления для медиа Владимира Зеленского и Александра Стубба

"Украина готова делиться опытом, расширять производства. Украина предлагает всем европейским странам-соседям, соседям нашими и соседям России, безусловно, совместную программу финансирования, производства и развития дронов-перехватчиков", — подчеркнул глава государства.

Как сообщал Фокус, Владимир Зеленский заявил, что Украина готова помочь полякам построить систему оповещения и защиты от российских атак.

Как писал Фокус ранее, Зеленский сообщил детали обстрела Польши Россией.