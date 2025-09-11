Атака дронів на Польщу: Зеленський порівняв дії Росії з анексією Криму (відео)

Президент Володимир Зеленський заявив, що удар російських дронів по Польщі був навмисним і мав на меті зірвати передачу Україні систем протиповітряної оборони. Він порівняв атаку з анексією Криму, наголосивши на небезпечній тактиці Москви.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія могла здійснити атаку дронами на Польщу, аби Україна не отримала від союзників нові системи протиповітряної оборони напередодні зими. Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Києві, повідомляє Суспільне.

"На мій погляд, вони також могли це зробити для того, щоб партнери не передавали системи ППО Україні перед зимою", – заявив Володимир Зеленський.

Голова держави пояснив, що Кремль прагнув перевірити реакцію міжнародних партнерів на фізичну атаку та одночасно відвернути увагу від постачання Україні засобів ППО.

"Запуск дронів Росією на територію Польщі через територію України й також через територію Білорусі був продуманим і точно не випадковість", — підкреслив президент.

Володимир Зеленський також порівняв атаку з подіями десятирічної давності.

"Мені ця атака схожа на Крим. Тільки замість «зелених чоловічків» — дрони. Я вважаю, що це схоже на репетицію. В медіа вже є повідомлення про певні частини Польщі, на які Росія претендує", — зазначив Зеленський.

Крім того, у своїй офіційній заяві після переговорів із фінським колегою президент України звернувся до країн Європи із пропозицією створити спільну програму з виробництва й розвитку оборонних технологій.

"Україна готова ділитися досвідом, розширювати виробництва. Україна пропонує всім європейським країнам-сусідам, сусідам нашими і сусідам Росії, безумовно, спільну програму фінансування, виробництва та розвитку дронів-перехоплювачів", – наголосив глава держави.

