ЗС РФ атакували Польщу не лише БПЛА "Гербера": Зеленський повідомив нові деталі обстрілу

Під час вторгнення російських дронів до повітряного простору Польщі туди летіли не лише дешеві дрони-приманки, але й реальні ударні безпілотники.

Інциденти з поодинокими російськими дронами були й раніше, і не лише в Польщі, а і в Румунії, нагадав президент України Володимир Зеленський під час розмови з західними лідерами. Проте зараз йдеться про значно більшу кількість безпілотників – причому не тільки про дрони-приманки "Гербери", а і про ударні "Шахеди". І летіли ці дрони не лише з території України, а і з території Білорусі, наголосив Зеленський.

У розмові брали участь прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, очільниця Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Президент України згодом уточнив, що від першої години ночі українські військові фіксували рух російських дронів у напрямку кордону з Польщею. І це було саме цілеспрямованим рухом, а не помилкою чи випадковістю.

За словами Зеленського, причини настільки зухвалої поведінки Росії "є абсолютно очевидними" для всіх. Треба працювати над спільною системою протиповітряного захисту та створити дієвий повітряний щит над Європою, наголосив президент України.

Також він акцентував на необхідності значно збільшити фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів, які вже довели свою ефективність.

Володимир Зеленський повідомив, що запропонував Польщі допомогу, навчання та український досвід у збитті російських дронів, зокрема «Шахедів».

Нагадаємо, сьогодні уночі Польща вперше збивала російські "шахеди" у своєму повітряному просторі. Низка польських аеропортів припиняли роботу – зокрема були закриті й обидва аеропорти у Варшаві.

Також стало відомо, що під час вторгнення до повітряного простору Польщі РФ атакувала модернізованими БПЛА "Гербера". Дрони, що впали на території Польщі, мали додатковий бак у носовій частині, і такої конструкції ніколи не було у тих безпілотників, що запускаються по Україні.

Раніше Фокус повідомляв, з посиланням на видання Reuters, що НАТО не вважає нападом вторгнення дронів РФ у повітряний простір Польщі.