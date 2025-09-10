Вторгнення дронів у Польщу: РФ атакувала модернізованими БПЛА "Гербера" (фото)

Дрони, що впали на території Польщі, мали додатковий бак у носовій частині. У БПЛА "Гербера", що запускаються по Україні, ніколи не було такої конструкції, підкреслюють військові аналітики.

Російські БПЛА "Гербера", які прилетіли до Польщі, оснащені додатковими паливними баками. Це збільшило дальність польоту безпілотника, повідомив український аналітик "Полковник ГШ", який перевірив конструкцію апарата.

Стандартна комплектація "Гербери" передбачає один паливний бак у хвостовій частині. А дрони, що впали на території Польщі, мали додатковий бак у носовій частині.

Баки з м'якого матеріалу для дронів займають мало місця

Судячи з фотографій, паливні баки апаратів зроблені з гнучкого багатошарового полімерного матеріалу. Сам дрон "Гербера" зроблений із пінополістиролу, його вважають дешевою версією "Шахеда".

Серед "Гербер", помічених в Україні, ніколи не було додаткових паливних баків у носовій частині. Отже, це була спеціальна версія для прольоту на далекі відстані, приміром, до Польщі, робить висновки експерт.

РФ підготувала для Польщі спецверсію "Гербери"

Баки з м'якого матеріалу займають мало місця в складеному вигляді і витримують вібрації. Їх активно ставлять на безпілотники, пише портал "Мілітарний".

"Саме ці паливні баки, якими росіяни обладнали дрони, дали їм можливість долетіти до Польщі через територію Білорусі", — підкреслили аналітики.

Міноборони Росії заявляло про відсутність планів з ураження цілей у Польщі. Запущені дрони нібито не здатні пролетіти таку відстань, їхній максимум — до 700 км.

Удари в ніч на 10 вересня, за версією росіян, завдавали по "підприємствах військово-промислового комплексу" у Вінниці, Львові та трьох областях.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відреагував на російську атаку дронами по Польщі. Він хоче поговорити з польським лідером Каролем Навроцьким з приводу події.

Військові експерти припускають, що метою атаки безпілотників ЗС РФ по Польщі могла бути перевірка протиповітряної оборони країни.