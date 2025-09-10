Атака дронів на Польщу: НАТО терміново активує статтю Договору, РФ наліт заперечує
НАТО застосувала четверту статтю Північноатлантичного договору через атаку російських дронів на Польщу. Москва стверджує, що БПЛА не могли долетіти, їх запускають максимум на 700 кілометрів.
Згідно з цією статтею члени НАТО доводять проблемну ситуацію до відома Північноатлантичної ради, головного політичного органу ухвалення рішень, і може обговорити її з союзниками. Про це заявив прессекретар польського уряду Адам Шлапка телеканалу Polsat News.
"Сторони консультуватимуться одна з одною в тих випадках, коли, на думку будь-якої з них, територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі Сторін загрожує небезпека", — йдеться у статті НАТО.
В історії НАТО стаття 4 застосовувалася сім разів із 1949 року. Польща зробила це 2022 року разом із союзниками після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і 2014 року через анексію Росією українського Криму та збройний конфлікт на Донбасі.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зауважував, що стаття 4 — це тільки початок і Варшава очікує значно більшої підтримки під час консультацій.
"Це конфронтація, яку Росія оголосила вільному світу", — підкреслив він.
Атака дронів на Польщу: Міноборони РФ заперечує удари
Тим часом Міноборони РФ заявило, що об'єкти для ураження безпілотникам на території Польщі не вибирали. Максимальна дальність польоту задіяних в ударі російських БПЛА, які залетіли в Польщу, нібито не перевищує 700 кілометрів.
Масовані удари завдавали по "підприємствах військово-промислового комплексу" в Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській областях, а також у Вінниці та Львові, додала російська сторона.
Міноборони Росії готове провести консультації з міністерством оборони Польщі з цієї теми, підсумували чиновники.
Відомо, що до Польщі залетіло сумарно 19-20 дронів: з території України — сім апаратів, а решта, ймовірно, з Білорусі. Засоби ППО Польщі та союзників збили до чотирьох дронів, а інші повернулися в Україну.
Спочатку були дані про атаку Польщі "Шахедами", але згодом експерти заявили про пуски дронів "Гербера" як хибні цілі.
Нагадаємо, російські дрони в повітряному просторі Польщі перехоплювали винищувачі F-35 разом із польськими літаками.
Дональд Туск раніше вважав вторгнення дронів ЗС РФ до Польщі під час масованої атаки по Україні "провокацією". Варшава тимчасово закривала аеропорти.