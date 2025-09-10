Вторгнення російських БПЛА в Польщу: яку роль зіграли винищувачі F-35 Нідерландів

Нічний наліт російських безпілотників на Україну знову вийшов за межі української території і торкнувся повітряного простору Польщі. У відповідь на загрозу в ніч на 10 вересня в рамках місії НАТО було піднято в повітря нідерландські винищувачі F-35.

Спільно з польськими літаками винищувачі F-35 взяли участь у перехопленні дронів, які порушили повітряний простір Польщі. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил країни.

"Операції польської та союзницької авіації, пов'язані з порушеннями повітряного простору Польщі, завершилися. Тривають пошуки та локалізація місць можливих падінь об'єктів, що порушили польський повітряний простір", — зазначили військові.

За деякими даними, у польський повітряний простір вторглися понад 20 російських безпілотників, можливо йдеться про 23 дрони. Більшість із них було знищено саме силами нідерландських F-35, однак Оперативне командування наразі не розкриває всіх подробиць щодо засобів, які були залучені в перехопленні російських БПЛА.

Тим часом профільне видання Defence24 сьогодні повідомило, що у відстеженні та знищенні російських дронів були залучені німецькі ЗРК Patriot, розгорнуті для прикриття аеропорту в Жешуві. Зазначалося, що комплекси зіграли ключову роль у контролі повітряного простору, забезпечивши своєчасно даними про проникнення безпілотників.

Місця падіння російських БПЛА в Польщі Фото: Відкриті джерела

Місія союзників у Польщі

Від початку вересня Нідерланди перекинули свої F-35 на базу в Кшесинах під Познанню для участі в спільних місіях НАТО. Головне їхнє завдання — підтримка захисту польського повітряного простору і східного флангу Альянсу. Зокрема, йдеться про операції в рамках програми NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine), спрямованої на зміцнення обороноздатності та взаємодії союзників.

Для Польщі підтримка союзників стала особливо актуальною після серії інцидентів, коли російські дрони не тільки перетинали кордон, а й падали на її території. 4 вересня два невпізнані БПЛА впали біля села Лукова — тоді також у небо підіймалися нідерландські винищувачі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також назвав вторгнення російських безпілотників у країну під час нічної атаки ЗС РФ "провокацією". А в командуванні Збройних сил Польщі назвали вторгнення дронів у повітряний простір "актом агресії".