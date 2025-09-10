Вторжение российских БПЛА в Польшу: какую роль сыграли истребители F-35 Нидерландов

Ночной налет российских беспилотников на Украину вновь вышел за пределы украинской территории и затронул воздушное пространство Польши. В ответ на угрозу в ночь на 10 сентября в рамках миссии НАТО были подняты в воздух нидерландские истребители F-35.

Совместно с польскими самолетами истребители F-35 приняли участие в перехвате дронов, нарушивших воздушное пространство Польши. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил страны.

"Операции польской и союзнической авиации, связанные с нарушениями воздушного пространства Польши, завершились. Продолжаются поиски и локализация мест возможных падений объектов, нарушивших польское воздушное пространство", — отметили военные.

По некоторым данным, в польское воздушное пространство вторглись более 20 российских беспилотников, возможно речь идет о 23 дронах. Большинство из них были уничтожены именно силами нидерландских F-35, однако Оперативное командование пока не раскрывает всех подробностей о средствах, которые были задействованы в перехвате российских БПЛА.

Между тем профильно издание Defence24 сегодня сообщило, что в отслеживании и уничтожении российских дронов были задействованы немецкие ЗРК Patriot, развернутые для прикрытия аэропорта в Жешуве. Отмечалось, что комплексы сыграли ключевую роль в контроле воздушного пространства, обеспечив своевременно данными о проникновении беспилотников.

Места падения российских БПЛА в Польше Фото: Открытые источники

Миссия союзников в Польше

С начала сентября Нидерланды перебросили свои F-35 на базу в Кшесинах под Познанью для участия в совместных миссиях НАТО. Главная их задача — поддержка защиты польского воздушного пространства и восточного фланга Альянса. В частности, речь идет об операциях в рамках программы NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine), направленной на укрепление обороноспособности и взаимодействия союзников.

Для Польши поддержка союзников стала особенно актуальной после серии инцидентов, когда российские дроны не только пересекали границу, но и падали на ее территории. 4 сентября два неопознанных БПЛА рухнули возле села Лукова — тогда также в небо поднимались нидерландские истребители.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск также назвал вторжение российских беспилотников в страну во время ночной атаки ВС РФ "провокацией". А в командовании Вооруженных сил Польши назвали вторжение дронов в воздушное пространство "актом агрессии".