Немецкие Patriot против российских БПЛА: как Польша сбивала дроны РФ

В ночь со вторника на среду ситуация на восточном фланге НАТО вновь обострилась: российские ударные беспилотники не только атаковали территорию Украины, но и неоднократно вторгались в воздушное пространство Польши. Военные были вынуждены применить средства ПВО, в частности, дорогостоящие комплексы Patriot.

В операциях по обнаружению и отслеживанию дронов были задействованы немецкие системы противовоздушной обороны Patriot, размещенные на польской территории, сообщает профильное издание Defence24.

Источник в немецких силах безопасности подтвердил, что обе батареи, дислоцированные под Жешувом, сыграли ключевую роль в контроле воздушного пространства. Их радиолокационные комплексы позволили своевременно фиксировать проникновение беспилотников и передавать данные польскому командованию.

Польское Оперативное командование (DORSZ) сообщило о "более чем десяти нарушениях" и о том, что часть аппаратов была сбита. Вице-премьер, министр обороны Владислав Косиняк-Камыш уточнил: дроны, представлявшие угрозу для населения и инфраструктуры, были уничтожены.

Отчет DORSZ о работе систем ПВО по зачистке воздушного пространства Польши

Между тем в сети появились комментарии относительно инцидента с российскими дронами в Польше. Отмечается, что для организации ночной провокации Россия потратила несколько тысяч долларов, в то время как Польша задействовала средства ПВО на несколько миллионов долларов.

Действительно, согласно открытым источникам, российский беспилотник "Гербера", который был найден на территории Польши, оценивается в примерно 10 тысяч долларов. В то время как стоимость новейших ракет-перехватчиков PAC-3 MSE к системам Patriot достигает 4,9 млн долларов.

Немецкие Patriot в Польше

В контексте новости любопытным выглядит тот факт, что немецкие зенитные комплексы Patriot, которые выполняют миссию по защите польского аэродрома Jasionka под Жешувом, будут находиться в Польше только до конца года. По словам заместителя командующего структурой NSATU генерал-майора Бундесвера Майка Келлера, после окончания периода пребывания немецких систем Patriot в Польше, "эстафету" должна принять другая страна.

При этом так сложились обстоятельства, что ЗРК оказались полезными против российских дронов, хотя изначально системы должны были находиться в Польше до лета, но срок их работы в итоге продлили вдвое.

Напомним, в ночь на 10 сентября средства противовоздушной обороны Польши и союзников сбили над страной четыре российских беспилотника. Всего польское воздушное пространство нарушили 19 дронов, большинство из которых прилетели из Беларуси. В связи с инцидентом премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша просит применить статью 4 договора НАТО и ведет с союзниками постоянные консультации по усилению ПВО.