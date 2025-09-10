Німецькі Patriot проти російських БПЛА: як Польща збивала дрони РФ

У ніч із вівторка на середу ситуація на східному фланзі НАТО знову загострилася: російські ударні безпілотники не тільки атакували територію України, а й неодноразово вторгалися в повітряний простір Польщі. Військові були змушені застосувати засоби ППО, зокрема, дорогі комплекси Patriot.

В операціях з виявлення та відстеження дронів були залучені німецькі системи протиповітряної оборони Patriot, розміщені на польській території, повідомляє профільне видання Defence24.

Джерело в німецьких силах безпеки підтвердило, що обидві батареї, дислоковані під Жешувом, зіграли ключову роль у контролі повітряного простору. Їхні радіолокаційні комплекси дали змогу своєчасно фіксувати проникнення безпілотників і передавати дані польському командуванню.

Польське Оперативне командування (DORSZ) повідомило про "більш ніж десять порушень" і про те, що частину апаратів було збито. Віцепрем'єр, міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш уточнив: дрони, що становили загрозу для населення та інфраструктури, були знищені.

Звіт DORSZ про роботу систем ППО із зачистки повітряного простору Польщі

Тим часом у мережі з'явилися коментарі щодо інциденту з російськими дронами в Польщі. Зазначається, що для організації нічної провокації Росія витратила кілька тисяч доларів, тоді як Польща залучила засоби ППО на кілька мільйонів доларів.

Дійсно, згідно з відкритими джерелами, російський безпілотник "Гербера", що був знайдений на території Польщі, оцінюється в приблизно 10 тисяч доларів. Тоді як вартість новітніх ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE до систем Patriot сягає 4,9 млн доларів.

Німецькі Patriot у Польщі

У контексті новини цікавим виглядає той факт, що німецькі зенітні комплекси Patriot, які виконують місію із захисту польського аеродрому Jasionka під Жешувом, перебуватимуть у Польщі тільки до кінця року. За словами заступника командувача структурою NSATU генерал-майора Бундесверу Майка Келлера, після закінчення періоду перебування німецьких систем Patriot у Польщі, "естафету" має прийняти інша країна.

При цьому так склалися обставини, що ЗРК виявилися корисними проти російських дронів, хоча спочатку системи мали перебувати в Польщі до літа, але термін їхньої роботи в підсумку продовжили вдвічі.

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня засоби протиповітряної оборони Польщі та союзників збили над країною чотири російські безпілотники. Загалом польський повітряний простір порушили 19 дронів, більшість із яких прилетіли з Білорусі. У зв'язку з інцидентом прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що Польща просить застосувати статтю 4 договору НАТО і веде із союзниками постійні консультації щодо посилення ППО.