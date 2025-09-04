Рекордний контракт на 2000 ракет: армія США закупить перехоплювачі до Patriot на майже $10 млрд

Армія США підписала з компанією Lockheed Martin найбільший у своїй історії контракт на виробництво ракет Patriot PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) для протиповітряної та протиракетної оборони. Угода на суму 9,8 млрд доларів передбачає випуск майже 2000 ракет у 2024-2026 фінансових роках.

Церемонія підписання відбулася на заводі Lockheed Martin у Гранд-Прері, штат Техас. Контракт охоплює не тільки самі перехоплювачі, а й супутнє обладнання як для Сполучених Штатів, так і для 17 країн-партнерів, які вже використовують систему Patriot. Про це 3 вересня повідомили в Defense News.

За словами віцепрезидента Lockheed з інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони Джейсона Рейнольдса, нещодавні бойові показники PAC-3 MSE підтвердили, що ця система є обов'язковою для США та їхніх союзників.

"Нещодавні бойові показники PAC-3 MSE підтвердили, що ця система є незамінною для США та їхніх союзників по всьому світу. У межах цього контракту ми постачатимемо рекордну кількість перехоплювачів протягом кількох років", — заявив Рейнольдс.

Інфографіка перехоплювача PAC-3 MSE

У рамках угоди Lockheed Martin планує поставити понад 600 перехоплювачів у 2025 році, збільшивши темпи виробництва майже на два роки раніше запланованого. Раніше повідомлялося, що компанія виходить на рівень 650 ракет на рік до 2027 року, однак тепер розглядається можливість збільшити потужність до 750 одиниць на рік. Орієнтовна вартість однієї ракети — умовно, 4,9 млн дол.

Нарощування темпів виробництва, як зазначили в Defense News, зумовлене прагненням істотно поповнити арсенал ракет на тлі війни в Україні та конфліктів на Близькому Сході.

Нагадаємо, наприкінці червня в штаті Нью-Мексико компанія Lockheed Martin провела успішне випробування ракети PAC-3 MSE. Компанія-виробник зазначила, що цей перехоплювач є найдосконалішою ракетою у складі системи ППО і ПРО Patriot.

На початку квітня аналітики Defence Express обговорювали питання можливості локалізація виробництва комплексів Patriot. Як приклад було наведено Польщу, яка отримала технології, пов'язані з РЛС LTAMDS і системою управління, що застосовуються на ЗРК.