Американці поліпшили зенітну ракету Patriot PAC-3 MSE: деталі модернізації

Компанія Lockheed Martin провела успішне випробування ракети PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE), що відбулися 26 червня 2025 року на полігоні White Sands у штаті Нью-Мексико. Випробування були спрямовані на перевірку нових алгоритмів самонаведення та оновленого програмного забезпечення в умовах, наближених до бойових.

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"Під час льотних випробувань перехоплювачі ракети PAC-3 з удосконаленим сегментом (MSE) вели боротьбу з повітряно-реактивними ракетами", — повідомила пресслужба компанії 8 липня.

PAC-3 MSE — це найдосконаліша ракета-перехоплювач у складі системи протиповітряної та протиракетної оборони Patriot. Вона вирізняється збільшеною дальністю дії (понад 60 км) і висотою перехоплення (до 20 км), а також високою маневреністю завдяки двоімпульсному двигуну і посиленим приводам управління.

Як зазначили оглядачі Army Recognition, однією з ключових особливостей останнього випробування стало впровадження поліпшених алгоритмів головки самонаведення, що працює в Ka-діапазоні. Це забезпечує краще виявлення цілей, зокрема на тлі активних радіоперешкод і складної обстановки з використанням помилкових цілей і скоординованих атак роїв.

Ракета PAC-3 MSE використовує кінетичний принцип ураження — знищення цілі прямим попаданням без використання осколкової боєголовки. Це підвищує ефективність під час перехоплення балістичних ракет, крилатих цілей і гіперзвукових апаратів, знижуючи при цьому ризик побічної шкоди.

Нагадаємо, Міністерство оборони США офіційно спростувало публікації про те, що американська армія має у своєму розпорядженні лише 25% від необхідної кількості ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot.

Президент США Дональд Трамп 9 липня підтвердив, що Вашингтон відправить Україні нову партію перехоплювачів Patriot, хоча і в меншому обсязі. Як повідомило агентство Axios, йдеться про 10 перехоплювачів, хоча раніше було заплановано більшу кількість.