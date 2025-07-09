Американцы улучшили зенитную ракету Patriot PAC-3 MSE: детали модернизации

Компания Lockheed Martin провела успешное испытание ракеты PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE), которые состоялись 26 июня 2025 года на полигоне White Sands в штате Нью-Мексико. Испытания были направлены на проверку новых алгоритмов самонаведения и обновленного программного обеспечения в условиях, приближенных к боевым.

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"В ходе летных испытаний перехватчики ракеты PAC-3 с усовершенствованным сегментом (MSE) вели борьбу с воздушно-реактивными ракетами", — сообщила пресс-служба компании 8 июля.

PAC-3 MSE — это самая совершенная ракета-перехватчик в составе системы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot. Она отличается увеличенной дальностью действия (более 60 км) и высотой перехвата (до 20 км), а также высокой маневренностью благодаря двухимпульсному двигателю и усиленным приводам управления.

Как отметили обозреватели Army Recognition, одной из ключевых особенностей последнего испытания стало внедрение улучшенных алгоритмов головки самонаведения, работающей в Ka-диапазоне. Это обеспечивает лучшее обнаружение целей, в том числе на фоне активных радиопомех и сложной обстановки с использованием ложных целей и скоординированных атак роев.

Ракета PAC-3 MSE использует кинетический принцип поражения — уничтожение цели прямым попаданием без использования осколочной боеголовки. Это повышает эффективность при перехвате баллистических ракет, крылатых целей и гиперзвуковых аппаратов, снижая при этом риск побочного ущерба.

Напомним, Министерство обороны США официально опровергло публикации о том, что американская армия располагает лишь 25% от необходимого количества ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

Президент США Дональд Трамп 9 июля подтвердил, что Вашингтон отправит Украине новую партию перехватчиков Patriot, хотя и в меньшем объеме. Как сообщило агентство Axios, речь идет о 10 перехватчиках, хотя ранее было запланировано большее количество.