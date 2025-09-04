Рекордный контракт на 2000 ракет: армия США закупит перехватчики к Patriot на почти $10 млрд

Армия США подписала с компанией Lockheed Martin крупнейший в своей истории контракт на производство ракет Patriot PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) для противовоздушной и противоракетной обороны. Соглашение на сумму 9,8 млрд долларов предусматривает выпуск почти 2000 ракет в 2024–2026 финансовых годах.

Церемония подписания состоялась на заводе Lockheed Martin в Гранд-Прери, штат Техас. Контракт охватывает не только сами перехватчики, но и сопутствующее оборудование как для Соединенных Штатов, так и для 17 стран-партнеров, уже использующих систему Patriot. Об этом 3 сентября сообщили в Defense News.

По словам вице-президента Lockheed по интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне Джейсона Рейнольдса, недавние боевые показатели PAC-3 MSE подтвердили, что эта система является обязательной для США и их союзников.

"Недавние боевые показатели PAC-3 MSE подтвердили, что эта система является незаменимой для США и их союзников по всему миру. В рамках этого контракта мы будем поставлять рекордное количество перехватчиков в течение нескольких лет", — заявил Рейнольдс.

Инфографика перехватчика PAC-3 MSE

В рамках соглашения Lockheed Martin планирует поставить более 600 перехватчиков в 2025 году, увеличив темпы производства почти на два года раньше запланированного. Ранее сообщалось, что компания выходит на уровень 650 ракет в год к 2027 году, однако теперь рассматривается возможность увеличить мощность до 750 единиц в год. Ориентировочная стоимость одной ракеты — условно, 4,9 млн дол.

Наращивание темпов производства, как отметили в Defense News, обусловлено стремлением существенно пополнить арсенал ракет на фоне войны в Украине и конфликтов на Ближнем Востоке.

Напомним, в конце июня в штате Нью-Мексико компания Lockheed Martin провела успешное испытание ракеты PAC-3 MSE. Компания-производитель отметила, что данный перехватчик является самой совершенной ракетой в составе системы ПВО и ПРО Patriot.

В начале апреля аналитики Defence Express обсуждали вопрос возможности локализация производства комплексов Patriot. В качестве примера была приведена Польша, которая получила технологии, связанных с РЛС LTAMDS и системой управления, применяемых на ЗРК.