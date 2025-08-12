Німецькі ЗРК Patriot покинуть Польщу до кінця 2025 року: хто захистить аеропорт у Жешуві

З початку 2025 року Збройні сили Німеччини виконують місію із захисту польського летовища Jasionka під Жешувом, через яке в Україну надходить понад 90% усього озброєння. Для цього завдання Бундесвер розгорнув дві батареї ЗРК Patriot, однак виконувати місію німецька сторона планує лише до кінця поточного року.

Після закінчення періоду перебування німецьких систем Patriot у Польщі, "естафету" має прийняти інша країна. Про це заявив заступник командувача структури НАТО Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU) генерал-майор Бундесверу Майк Келлер, передає видання Europäische Sicherheit & Technik.

"Наразі ВПС забезпечують захист цього вузла в Жешуві за допомогою Patriot. Термін дії програми закінчується до кінця року, після чого цей захист візьме на себе інша країна", — сказав Келлер.

Спочатку планувалося, що німецькі ЗРК перебуватимуть у Польщі тільки шість місяців, про що на початку року повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Однак термін їхньої роботи продовжили вдвічі.

Коментуючи слова німецького генерала, оглядачі Defense Express зазначили, що до приходу німецьких підрозділів охорону аеродрому від моменту розгортання логістичного центру 2022 року забезпечувала армія США, також використовуючи батареї Patriot. Американські війська покинули Жешув у квітні 2025 року, після чого їхні позиції зайняли німецькі розрахунки.

Оскільки найближчим часом кількість німецьких Patriot може скоротитися через плани Берліна передати додаткові комплекси Україні, пошук країни, готової взяти на себе завдання оборони Жешува, ускладнюється. Звісно, Польща має свої комплекси ППО, однак Варшава, ймовірно, наполягатиме на збереженні міжнародного внеску в захист аеродрому, який використовується колективно силами Альянсу.

"Знайти іншу країну з достатньою кількістю Patriot у версії PAC-3 в Європі, крім України, просто не вийде. Тому очевидним рішенням цілком може бути залучення, наприклад французького та/або італійського SAMP/T", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, Німеччина — найбільший оператор ЗРК Patriot серед країн європейського сегмента НАТО. Формально на озброєнні перебуває дев'ять батарей, однак після передачі Україні трьох комплексів у розпорядженні Бундесверу залишилося шість, придатних до використання. Дві батареї здані в оренду Польщі, ще одна перебуває на ремонті або використовується для навчання.