"Путін знущається": ЗМІ дізнались, як польський міністр змусив Трампа відновити постачання зброї Україні

Президент США Дональд Трамп дав розпорядження Пентагону терміново відновити постачання Україні систем ППО після того, як міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський телефоном розповів спецпредставнику Трампа Кіту Келлогу про влучання російських ракет по консульству Польщі у Києві, що відбулось у ніч на 4 липня.

Related video

Кіт Келлог одразу зрозумів, що подібні випадки призводять до ескалації конфліктів і набрав Дональда Трампа, пише The Telegraph.

Розмова відбулася невдовзі після того, як США раптово призупинили поставки частини озброєнь Києву.

"Путін знущається з ваших мирних зусиль. Будь ласка, відновіть постачання боєприпасів для ППО в Україну", — сказав Сікорський Келлогу.

Журналісти пояснили, що під час телефонної розмови найбільше враження на генерала Келлога справила інформація про удар по консульському відділу посольства Польщі в Україні.

"Як тризірковий генерал у відставці, він знав, що саме такі інциденти призводять до ескалації війни і, зрештою, до виходу ситуації з-під контролю", — йдеться у матеріалі.

Майже відразу після закінчення розмови з Сікорським генерал Келлог зателефонував президенту США та проінформував Трампа про останню атаку РФ і про те, як дипвідомство Польщі, союзника НАТО, потрапило під удари.

Келлог також використав цей дзвінок, щоб домовитись про відновлення поставок ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot до України. У відповідь президент США наказав Пентагону терміново відновити постачання систем ППО.

Нагадаємо, 25 липня США дозволили продати Україні зброю для САУ та ППО на 320 млн доларів.

23 липня США дозволили продати Україні озброєння на 322 млн доларів.