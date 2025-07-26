"Путин издевается": СМИ узнали, как польский министр заставил Трампа возобновить поставки оружия Украине

Президент США Дональд Трамп дал распоряжение Пентагону срочно возобновить поставки Украине систем ПВО после того, как министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский по телефону рассказал спецпредставителю Трампа Киту Келлогу о попадании российских ракет по консульству Польши в Киеве, которое состоялось в ночь на 4 июля.

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Кит Келлог сразу понял, что подобные случаи приводят к эскалации конфликтов и набрал Дональда Трампа, пишет The Telegraph.

Разговор состоялся вскоре после того, как США внезапно приостановили поставки части вооружений Киеву.

"Путин издевается над вашими мирными усилиями. Пожалуйста, возобновите поставки боеприпасов для ПВО в Украину", — сказал Сикорский Келлогу.

Журналисты объяснили, что во время телефонного разговора наибольшее впечатление на генерала Келлога произвела информация об ударе по консульскому отделу посольства Польши в Украине.

"Как трехзвездочный генерал в отставке, он знал, что именно такие инциденты приводят к эскалации войны и, в конце концов, к выходу ситуации из-под контроля", — говорится в материале.

Почти сразу после окончания разговора с Сикорским генерал Келлог позвонил президенту США и проинформировал Трампа о последней атаке РФ и о том, как дипведомство Польши, союзника НАТО, попало под удары.

Кэллог также использовал этот звонок, чтобы договориться о возобновлении поставок ракет к зенитно-ракетным комплексам Patriot в Украину. В ответ президент США приказал Пентагону срочно возобновить поставки систем ПВО.

Напомним, 25 июля США разрешили продать Украине оружие для САУ и ПВО на 320 млн долларов.

23 июля США разрешили продать Украине вооружение на 322 млн долларов.