США разрешили продать Украине оружие для САУ и ПВО на 320 млн долларов: о чем идет речь

Государственный департамент США одобрил продажу Украине еще двух пакетов вооружения на общую сумму около 320 млн долларов.

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Первый из них предназначен для самоходных артиллерийских установок М109, переданных Украине, а второй — для нужд противовоздушной обороны, говорится в сообщениях Пентагона.

Стоимость первого пакета, который направлен для нужд противовоздушной обороны, составит 180 миллионов долларов США.

Им предусмотрено "приобретение оборудования и услуг для поддержки мероприятий по обучению, поддержке и модернизации существующих систем противовоздушной обороны американского происхождения".

В этот пакет будет включено:

существенные модификации и техническое обслуживание;

запасные части, расходные материалы и аксессуары;

ремонтная поддержка и возврат;

обучение персонала и учебное оборудование;

инженерные, технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков;

другие связанные элементы логистики и программной поддержки.

Стоимость второго пакета составит около 150 миллионов долларов.

В нем будет оборудование для технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта самоходных пушек M109.

В Пентагоне подчеркнули, что Правительство Украины запросило приобретение оборудования и услуг для модернизации самоходных гаубиц M109, технической помощи, обучения, публикаций и других связанных элементов логистики и поддержки программ.

Отмечается, что продажа вооружения Украине выполняется в интересах США, а Украина нуждается в укреплении возможностей обороняться от врага.

"Украина не будет иметь трудностей с внедрением этих товаров и услуг в свои вооруженные силы. Предложенная продажа этого оборудования и поддержки не изменит базового военного баланса в регионе", — отметили в американском оборонном ведомстве.

Напомним, 23 июля США разрешили продать Украине вооружение на 322 млн долларов.

22 июля сообщалось, что Украина получит от Германии 200 000 снарядов для систем Gepard.