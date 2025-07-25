США разрешили продать Украине оружие для САУ и ПВО на 320 млн долларов: о чем идет речь
Государственный департамент США одобрил продажу Украине еще двух пакетов вооружения на общую сумму около 320 млн долларов.
Первый из них предназначен для самоходных артиллерийских установок М109, переданных Украине, а второй — для нужд противовоздушной обороны, говорится в сообщениях Пентагона.
Стоимость первого пакета, который направлен для нужд противовоздушной обороны, составит 180 миллионов долларов США.
Им предусмотрено "приобретение оборудования и услуг для поддержки мероприятий по обучению, поддержке и модернизации существующих систем противовоздушной обороны американского происхождения".
В этот пакет будет включено:
- существенные модификации и техническое обслуживание;
- запасные части, расходные материалы и аксессуары;
- ремонтная поддержка и возврат;
- обучение персонала и учебное оборудование;
- инженерные, технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков;
- другие связанные элементы логистики и программной поддержки.
Стоимость второго пакета составит около 150 миллионов долларов.
В нем будет оборудование для технического обслуживания, ремонта и капитального ремонта самоходных пушек M109.
В Пентагоне подчеркнули, что Правительство Украины запросило приобретение оборудования и услуг для модернизации самоходных гаубиц M109, технической помощи, обучения, публикаций и других связанных элементов логистики и поддержки программ.
Отмечается, что продажа вооружения Украине выполняется в интересах США, а Украина нуждается в укреплении возможностей обороняться от врага.
"Украина не будет иметь трудностей с внедрением этих товаров и услуг в свои вооруженные силы. Предложенная продажа этого оборудования и поддержки не изменит базового военного баланса в регионе", — отметили в американском оборонном ведомстве.
Напомним, 23 июля США разрешили продать Украине вооружение на 322 млн долларов.
22 июля сообщалось, что Украина получит от Германии 200 000 снарядов для систем Gepard.