Результаты "Рамштайна": Украина получит 200 000 снарядов для систем Gepard (видео)

По результатам 29-й встречи в формате «Рамштайн» было объявлено о новом пакете военной помощи от Германии. В его рамках украинская армия получит свыше 200 000 снарядов для комплексов Gepard, которые являются одним из ключевых элементов ПВО для отражения атак российских дронов-камикадзе и крылатых ракет.

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О новом пакете помощи западных партнеров сообщило 21 июля Министерство обороны Украины.

“Германия — передает более 200 000 снарядов для систем Gepard, а также финансирует закупку украинских дальнобойных дронов”, — говорится в сообщении.

Боеприпасы для Gepard активно используются ВСУ с начала полномасштабной войны, поскольку эти системы демонстрируют высокую эффективность при уничтожении низколетящих целей, в том числе иранских Shahed-136.

29-я встреча в формате "Рамштайн" Фото: Минобороны Украины

Комплексы Gepard и системы SHORAD

Зенитные системы ПВО ближнего действия или SHORAD предназначены для защиты от низковысотных и малоскоростных воздушных угроз: беспилотников, крылатых ракет, вертолетов, штурмовой авиации, работающих на малой высоте.

Такие системы крайне важны, поскольку они быстро реагируют на малозаметные и угрозы во время масштабных атак, работают в условиях, где применение других, более мощных и дальнобойных ЗРК избыточно, а также позволяют защищать важные объекты, инфраструктуру и передовые позиции.

В стратегическом контексте SHORAD занимают зону ответственности между непосредственной ближней защитой и более дальнодействующими системами HIMAD/THAAD.

В числе таких систем — немецкая самоходная зенитная установка Gepard. Данные комплексы были предоставлены Украине с 2022 года и активно применяются против иранских беспилотников семейства Shahed, количество которых в ходе атак на Украину увеличивается.

В целом украинские операторы называют Gepard одной из самых надежных и предпочитаемых систем в боевых условиях. Характерной особенностью комплекса стало формирование так называемых “облачнных огненных смерчей” (fire clouds) - множественные попадания при одной очереди. Поэтому учитывая скорострельность Gepard, который вооружен двумя автоматическими 35 мм пушками Oerlikon KDA (1 100 выстрелов/мин), поставки боеприпасов критически важны для ВСУ.

Ранее мы детально писали о главных преимуществах зенитных комплексов Gepard. Ее можно назвать ветераном ПВО, однако несмотря на почтенный возраст, она оказалась одним из самых эффективных средств противовоздушной защиты малой дальности в рядах Сил обороны.