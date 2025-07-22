Результати "Рамштайна": Україна отримає 200 000 снарядів для систем Gepard (відео)

За результатами 29-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" було оголошено про новий пакет військової допомоги від Німеччини. У його рамках українська армія отримає понад 200 000 снарядів для комплексів Gepard, які є одним із ключових елементів ППО для відбиття атак російських дронів-камікадзе і крилатих ракет.

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Про новий пакет допомоги західних партнерів повідомило 21 липня Міністерство оборони України.

"Німеччина — передає понад 200 000 снарядів для систем Gepard, а також фінансує закупівлю українських далекобійних дронів", — ідеться в повідомленні.

Боєприпаси для Gepard активно використовуються ЗСУ від початку повномасштабної війни, оскільки ці системи демонструють високу ефективність під час знищення низьколітаючих цілей, зокрема іранських Shahed-136.

29-та зустріч у форматі "Рамштайн" Фото: Міноборони України

Комплекси Gepard і системи SHORAD

Зенітні системи ППО ближньої дії або SHORAD призначені для захисту від низьковисотних і малошвидкісних повітряних загроз: безпілотників, крилатих ракет, гелікоптерів, штурмової авіації, що працюють на малій висоті.

Такі системи є вкрай важливими, оскільки вони швидко реагують на малопомітні та малопомітні загрози під час масштабних атак, працюють в умовах, де застосування інших, потужніших і далекобійніших ЗРК є надлишковим, а також дають змогу захищати важливі об'єкти, інфраструктуру та передові позиції.

У стратегічному контексті SHORAD займають зону відповідальності між безпосереднім ближнім захистом і більш далекодіючими системами HIMAD/THAAD.

Серед таких систем — німецька самохідна зенітна установка Gepard. Ці комплекси були надані Україні з 2022 року й активно застосовуються проти іранських безпілотників сімейства Shahed, кількість яких під час атак на Україну збільшується.

Загалом українські оператори називають Gepard однією з найнадійніших і найкращих систем у бойових умовах. Характерною особливістю комплексу стало формування так званих "хмарних вогняних смерчів" (fire clouds) — множинні влучання при одній черзі. Тому з огляду на скорострільність Gepard, який озброєний двома автоматичними 35 мм гарматами Oerlikon KDA (1 100 пострілів/хв), постачання боєприпасів є критично важливим для ЗСУ.

Раніше ми детально писали про головні переваги зенітних комплексів Gepard. Її можна назвати ветераном ППО, однак попри поважний вік, вона виявилася одним із найефективніших засобів протиповітряного захисту малої дальності в лавах Сил оборони.