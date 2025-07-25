США дозволили продати Україні зброю для САУ та ППО на 320 млн доларів: про що йдеться

Державний департамент США схвалив продаж Україні ще двох пакетів озброєння на загальну суму близько 320 млн доларів.

Related video

Перший із них призначений для самохідних артилерійських установок М109, переданих Україні, а другий — для потреб протиповітряної оборони, йдеться у повідомленнях Пентагону.

Вартість першого пакета, який спрямований для потреб протиповітряної оборони, складе 180 мільйонів доларів США.

Ним передбачено "придбання обладнання та послуг для підтримки заходів з навчання, підтримки та модернізації існуючих систем протиповітряної оборони американського походження".

До цього пакета буде включено:

суттєві модифікації та технічне обслуговування;

запасні частини, витратні матеріали та аксесуари;

ремонтна підтримка та повернення;

навчання персоналу та навчальне обладнання;

інженерні, технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників;

інші пов'язані елементи логістики та програмної підтримки.

Вартість другого пакета складе близько 150 мільйонів доларів.

В ньому буде обладнання для технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту самохідних гармат M109.

У Пентагоні підкреслили, що Уряд України запросив придбання обладнання та послуг для модернізації самохідних гаубиць M109, технічної допомоги, навчання, публікацій та інших пов'язаних елементів логістики та підтримки програм.

Зазначається, що продаж озброєння Україні виконується в інтересах США, а Україна має потребу в зміцненні можливостей оборонятися від ворога.

"Україна не матиме труднощів із впровадженням цих товарів та послуг у свої збройні сили. Запропонований продаж цього обладнання та підтримки не змінить базового військового балансу в регіоні", — наголосили в американському оборонному відомстві.

Нагадаємо, 23 липня США дозволили продати Україні озброєння на 322 млн доларів.

22 липня повідомлялось, що Україна отримає від Німеччини 200 000 снарядів для систем Gepard.