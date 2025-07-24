США дозволили продати Україні озброєння на 322 млн доларів: про яку зброю йдеться

Державний департамент Сполучених Штатів Америки схвалив продаж Україні двох пакетів військової допомоги на загальну суму у 322 мільйони доларів.

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До першого пакету включено зенітні комплекси протиповітряної оборони HAWK Phase III, а до другого — бойові машини піхоти Bradley, повідомила пресслужба Пентагону.

Орієнтовна вартість ракетного комплексу HAWK третьої фази, його системи забезпечення та супутнього обладнання становить 172 млн доларів та містить у собі:

п'ятитонні вантажні автомобілі;

запасні частини для системи HAWK;

реконструкцію та капітальний ремонт вогневих установок протиповітряної оборони HAWK;

набори інструментів;

випробувальне та допоміжне обладнання;

технічну документацію, навчання, технічну та польову підтримку уряду США та підрядників;

контейнери для зберігання та обладнання, пов'язане зі зберіганням запасних частин;

запасні частини та ремонт ракет MIM-23 HAWK;

інші пов'язані елементи логістики та програмної підтримки.

Орієнтовна вартість бойових машин піхоти Bradley та засобів технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту, а також пов'язаного з ними обладнання складає близько 150 млн доларів.

У Пентагоні підкреслили, що Україна не матиме труднощів із застосуванням цих товарів та послуг, а сам продаж цього озброєння "не змінить базового військового балансу в регіоні" та не матиме негативного впливу на обороноздатність США.

Нагадаємо, 22 липня повідомлялось, що Україна отримає від Німеччини 200 000 снарядів для систем Gepard.

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